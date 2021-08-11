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Депутата-миллиардера, случайно застрелившего человека на свалке, отправили под домашний арест

Бизнесмен, депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве человека, отправлен под домашний арест на два месяца. Обвинение ему предъявлено по статье 105, часть 1, УК РФ «Убийство».

«Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года», — цитирует 11 августа РИА Новости заявление, прозвучавшее в зале Петропавловск-Камчатского городского суда. Кроме того, Редькину не позволили решать неотложные вопросы, связанные с деятельностью его ООО «Витязь-Авто».

Из «Единой России» депутата исключили, говорится в сообщении на сайте камчатского регионального отделения партии. Ранее сообщалось, что его членство автоматически приостановлено, а исключение произойдёт в случае обвинительного решения суда.

10 августа Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором признался, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. По данным СК, в тот день на свалке возле посёлка Озерновский 30-летний мужчина получил ранение, от которого умер в больнице.

Игорь Редькин — бизнесмен, один из самых богатых депутатов России, совладелец рыбопромышленных и авиационных предприятий. Одна из компаний миллиардера строит в центре Петропавловска пятизвездочный отель. За 3 года он задекларировал личный доход в сумме более 1,5 миллиарда рублей. Его супруга в 2020 году вошла в топ-10 богатейших жён российских чиновников.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Видимо среди правЕльных пацанов быть членом ЕР еще позорней.
Sergik7
Хайпанул
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