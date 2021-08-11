Депутата-миллиардера, случайно застрелившего человека на свалке, отправили под домашний арест

Бизнесмен, депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве человека, отправлен под домашний арест на два месяца. Обвинение ему предъявлено по статье 105, часть 1, УК РФ «Убийство».
«Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года», — цитирует 11 августа РИА Новости заявление, прозвучавшее в зале Петропавловск-Камчатского городского суда. Кроме того, Редькину не позволили решать неотложные вопросы, связанные с деятельностью его ООО «Витязь-Авто».
Из «Единой России» депутата исключили, говорится в сообщении на сайте камчатского регионального отделения партии. Ранее сообщалось, что его членство автоматически приостановлено, а исключение произойдёт в случае обвинительного решения суда.
10 августа Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором признался, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. По данным СК, в тот день на свалке возле посёлка Озерновский 30-летний мужчина получил ранение, от которого умер в больнице.