Депутата-миллиардера, случайно застрелившего человека на свалке, отправили под домашний арест

Бизнесмен, депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве человека, отправлен под домашний арест на два месяца. Обвинение ему предъявлено по статье 105, часть 1, УК РФ «Убийство».



«Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года», — цитирует 11 августа РИА Новости заявление, прозвучавшее в зале Петропавловск-Камчатского городского суда. Кроме того, Редькину не позволили решать неотложные вопросы, связанные с деятельностью его ООО «Витязь-Авто».

