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Пассажиры затонувшего Ми-8 на Камчатке выплыли с глубины 8–9 метров. Вода в озере — около 5 градусов

Минздрав Камчатки: Цифры о погибших при крушении вертолёта это слухи

Официальной информации о том, сколько человек погибли и выжили при крушении Ми-8 на Камчатке, в Минздраве региона нет.

«Вот официальной информации о выживших пока нет. Те цифры, которые ходят, — это слухи», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский. По информации МЧС, на борту были 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. По разным данным, спасены от 7 до 8 человек. ТАСС сообщал о 8 погибших.

«Восемь человек после катастрофы Ми-8 числятся пропавшими без вести. Но шансов найти их живыми практически нет», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Двое спасенных, находящиеся в тяжёлом состоянии, доставлены в реанимацию. Тем не менее опасений за их жизни у медиков нет, заявил камчатский губернатор.

Вертолёт, по уточнённым данным ТАСС, лежит в Курильском озере на глубине 135 метров. Температура воды в озере не более 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно, рассказали RT в Кроноцком заповеднике, на территории которого произошло крушение.

Четыре инспектора заповедника участвовали в спасательной операции. По их словам, спасшиеся пассажиры выплыли с глубины 8–9 метров. Они рассказали, что вертолёт начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна — через них люди выбрались.

Напомним, по данным СМИ, на борту воздушного судна находились туристы из Петербурга и Москвы, в том числе один ребёнок. Спасены восемь человек

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился утром 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника на Камчатке. По данным МЧС, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

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Комментарии (6)

dragvs
"выплыли с глубины 8–9 метров" - вот мне интересно, кто проводил эти замеры?
killbeachtrash
Экономия с доплатами за туризм в России оказалась для кого то губительной....
altnec
Среди пассажиров не было ни одной пары с одинаковой фамилией.
Может это вовсе не туристы были?
И,да, как экипаж то спасся,он же в носу находился?
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