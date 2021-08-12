Пассажиры затонувшего Ми-8 на Камчатке выплыли с глубины 8–9 метров. Вода в озере — около 5 градусов

«Вот официальной информации о выживших пока нет. Те цифры, которые ходят, — это слухи», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский. По информации МЧС, на борту были 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. По разным данным, спасены от 7 до 8 человек. ТАСС сообщал о 8 погибших.
«Восемь человек после катастрофы Ми-8 числятся пропавшими без вести. Но шансов найти их живыми практически нет», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
Двое спасенных, находящиеся в тяжёлом состоянии, доставлены в реанимацию. Тем не менее опасений за их жизни у медиков нет, заявил камчатский губернатор.
Вертолёт, по уточнённым данным ТАСС, лежит в Курильском озере на глубине 135 метров. Температура воды в озере не более 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно, рассказали RT в Кроноцком заповеднике, на территории которого произошло крушение.
Четыре инспектора заповедника участвовали в спасательной операции. По их словам, спасшиеся пассажиры выплыли с глубины 8–9 метров. Они рассказали, что вертолёт начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна — через них люди выбрались.
Напомним, по данным СМИ, на борту воздушного судна находились туристы из Петербурга и Москвы, в том числе один ребёнок. Спасены восемь человек