Пассажиры затонувшего Ми-8 на Камчатке выплыли с глубины 8–9 метров. Вода в озере — около 5 градусов

«Вот официальной информации о выживших пока нет. Те цифры, которые ходят, — это слухи», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский. По информации МЧС, на борту были 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. По разным данным, спасены от 7 до 8 человек. ТАСС сообщал о 8 погибших.



«Восемь человек после катастрофы Ми-8 числятся пропавшими без вести. Но шансов найти их живыми практически нет», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.



Двое спасенных, находящиеся в тяжёлом состоянии, доставлены в реанимацию. Тем не менее опасений за их жизни у медиков нет, заявил камчатский губернатор.