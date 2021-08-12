Вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере. Об операции спасения выживших рассказали 11 августа сотрудники заповедника.
В своем instagram они опубликовали пост о том, что утром над озером стоял сильный туман и видимость не превышала 100 метров.
«Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду 2 катера и за 3–4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне», — говорится в сообщении.
Вертолет упал в 5 километрах от берега, а помощь им прибыла с кордона «Озерный».
«На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», — рассказал Евгений Денгес, участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».
Всего в спасательной операции принимали участие 4 инспектора заповедника.
Специалисты отметили, что температура воды в озере — не более 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно. Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8–9 метров.