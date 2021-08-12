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«Услышали шум вертолета, а потом раздался хлопок». Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, как спасали людей из упавшего вертолета

Сотрудникам Кроноцкого заповедника потребовалось три минуты, чтобы оказаться на месте крушения вертолёта

Вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере. Об операции спасения выживших рассказали 11 августа сотрудники заповедника.

В своем instagram они опубликовали пост о том, что утром над озером стоял сильный туман и видимость не превышала 100 метров.

«Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду 2 катера и за 3–4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне», — говорится в сообщении.

Вертолет упал в 5 километрах от берега, а помощь им прибыла с кордона «Озерный».

«На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», — рассказал Евгений Денгес, участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Всего в спасательной операции принимали участие 4 инспектора заповедника.

Специалисты отметили, что температура воды в озере — не более 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно. Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8–9 метров.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился утром 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника на Камчатке. По разным данным, на борту находились 3 члена экипажа и 13 или 14 пассажиров. Это были туристы из Петербурга (шесть человек, из которых спасли троих) и Москвы. Живыми найдены 8 человек. Вертолёт затонул на глубине более 130 метров. У МЧС нет техники для работ на таких глубинах, поэтому к спасательным работам привлекут военных.

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