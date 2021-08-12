Вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере. Об операции спасения выживших рассказали 11 августа сотрудники заповедника.



В своем instagram они опубликовали пост о том, что утром над озером стоял сильный туман и видимость не превышала 100 метров.



«Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду 2 катера и за 3–4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне», — говорится в сообщении.

