FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

«Почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия». Рассказ спасшегося на Камчатке журналиста

Пассажир затонувшего в Курильском озере вертолёта: За бортом не было ничего, кроме тумана

Вертолёт Ми-8 заходил на посадку на берег Курильского озера при очень неблагоприятной погоде. Об этом рассказал экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Михаил Корженевский, который находился на борту судна и спасся после крушения.

Фото: kamgov.ru
ПоделитьсяПоделиться

«Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия, капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть. Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же — не было видно ничего в буквальном смысле, кроме тумана», — заявил Корженевский в эфире телеканала «Россия 24».

По одной из версий, как писали СМИ, пилоты из-за тумана могли перепутать место посадки с поверхностью воды. Журналист сомневается в правильности решения пилота. «Думаю, что компетентные органы на этот вопрос должны ответить, пока он не утонул вместе с вертолетом», — добавил мужчина.

Скриншот из видео в YouTube-канале kamchat100
Скриншот из видео в YouTube-канале kamchat100
ПоделитьсяПоделиться

Вертолёт «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. Один из петербуржцев рассказал, как он выбрался из салона и молниеносно сработали сотрудники Кроноцкого заповедника: за считаные минуты нашли всплывших людей. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

Фото: kamgov.ru
Скриншот из видео в YouTube-канале kamchat100
Скриншот из видео в YouTube-канале kamchat100

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Oleg_I
Думаю, что обозреватель канала Россия-24 занимается привычным ремеслом: врет как дышит. У пилота приборная панель есть, на ней альтиметр, который высоту показывает.
Владислав М
Как можно было вообще на 5км с местом посадки промахнуться? Современные навигаторы с точность до метров местонахождение показывают. И если была плавная посадка, то откуда пострадавшие с сильными переломами и выбитые стекла?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний