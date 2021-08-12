«Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия, капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть. Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же — не было видно ничего в буквальном смысле, кроме тумана», — заявил Корженевский в эфире телеканала «Россия 24».
По одной из версий, как писали СМИ, пилоты из-за тумана могли перепутать место посадки с поверхностью воды. Журналист сомневается в правильности решения пилота. «Думаю, что компетентные органы на этот вопрос должны ответить, пока он не утонул вместе с вертолетом», — добавил мужчина.
Вертолёт «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. Один из петербуржцев рассказал, как он выбрался из салона и молниеносно сработали сотрудники Кроноцкого заповедника: за считаные минуты нашли всплывших людей. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».