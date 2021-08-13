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Вертолёт с петербуржцами, упавший на Камчатке, найден без хвоста

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились петербуржцы, обнаружен на дне Курильского озера на глубине 110–111 метров.

Как сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатского края, у машины отломан хвост, остальной корпус цел. «У него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», — сказал Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24».

По данным источника «Фонтанки» на Камчатке, поиски шли весь день. Работы будут вести, пока светло — до наступления темноты остаётся около трёх часов.

Фото: kamgov.ru
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В правительстве региона сегодня сообщили, что два выживших члена экипажа Ми-8 с тяжёлыми травмами находятся в реанимации, на интенсивной терапии. Вчера им сделали операции, врачам удалось стабилизировать их состояние. У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Сегодня у него стабильно тяжёлое состояние, он в сознании, дышит сам. Второй пациент поступил с открытым переломом грудины и открытым переломом крыла подвздошной кости.

Всего выбраться из рухнувшего вертолёта удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Медицинская помощь понадобилась двум из них: 27-летняя девушка-гид получила черепно-мозговую травму, и один из мужчин — ушибы и ссадины.

Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей, пострадавшим — по 2 миллиона рублей, семье погибшего члена экипажа — 2 миллиона рублей. Кроме того, финансовая компенсация также будет выплачена авиационным предприятием «Витязь-Аэро».

Вертолёт прошёл капитальный ремонт в прошлом году, в июле 2021 года было выполнено его периодическое обслуживание. Перед вылетом его осматривали специалисты «Витязь-Аэро» и выдали разрешение на полёт. Компания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, парк насчитывает 23 вертолёта, все вертолёты находятся в исправном состоянии, отмечается в сообщении на сайте края. Напомним, совладельцем компании является депутат-миллиардер Игорь Редькин, который на днях признался, что случайно убил человека, и был помещён под домашний арест.

Фото: kamgov.ru

Вертолёт «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. В их числе корреспондент телеканала «Россия 24», который заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях». Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Danik
Действительно, чудны дела твои Господи!
Депутат небось из ЕР?
А в остальном, выздоровления всем!
hoboot
депутат-милианер убивший человека и севшей у себя дома, вертолет летающий без хвоста, все супер если бы не погибшие.
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