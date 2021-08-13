Как сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатского края, у машины отломан хвост, остальной корпус цел. «У него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», — сказал Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24». По данным источника «Фонтанки» на Камчатке, поиски шли весь день. Работы будут вести, пока светло — до наступления темноты остаётся около трёх часов.



Фото: kamgov.ru Поделиться Поделиться







В правительстве региона сегодня сообщили, что два выживших члена экипажа Ми-8 с тяжёлыми травмами находятся в реанимации, на интенсивной терапии. Вчера им сделали операции, врачам удалось стабилизировать их состояние. У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Сегодня у него стабильно тяжёлое состояние, он в сознании, дышит сам. Второй пациент поступил с открытым переломом грудины и открытым переломом крыла подвздошной кости.

Всего выбраться из рухнувшего вертолёта удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Медицинская помощь понадобилась двум из них: 27-летняя девушка-гид получила черепно-мозговую травму, и один из мужчин — ушибы и ссадины.



Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей, пострадавшим — по 2 миллиона рублей, семье погибшего члена экипажа — 2 миллиона рублей. Кроме того, финансовая компенсация также будет выплачена авиационным предприятием «Витязь-Аэро».



Вертолёт прошёл капитальный ремонт в прошлом году, в июле 2021 года было выполнено его периодическое обслуживание. Перед вылетом его осматривали специалисты «Витязь-Аэро» и выдали разрешение на полёт. Компания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, парк насчитывает 23 вертолёта, все вертолёты находятся в исправном состоянии, отмечается в сообщении на сайте края. Напомним, совладельцем компании является депутат-миллиардер Игорь Редькин, который на днях признался, что случайно убил человека, и был помещён под домашний арест.

