Житель Петербурга попал под уголовное дело за наезд на 4-летнего. Он был не на электросамокате

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 1 июля, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в отношении 29-летнего мужчины. По версии следствия, накануне он ехал на моноколесе по улице Пограничника Гарькавого и сбил мальчика четырёх лет.



Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Его предполагаемому обидчику готовятся предъявить обвинение.

Моноколёса не часто попадают в новостную повестку, в отличие от электросамокатов. В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов, в том числе на детей, в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с прошлым годом. В кикшеринговых компаниях прошли обыски, они на некоторое время останавливали работу, а потом договорились со Смольным о новых правилах.