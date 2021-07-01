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Житель Петербурга попал под уголовное дело за наезд на 4-летнего. Он был не на электросамокате

Мальчик четырёх лет получил серьёзные травмы после встречи с мобильным пешеходом в Красносельском районе Петербурга. На улице ребёнок попал под моноколесо.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 1 июля, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в отношении 29-летнего мужчины. По версии следствия, накануне он ехал на моноколесе по улице Пограничника Гарькавого и сбил мальчика четырёх лет.

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Его предполагаемому обидчику готовятся предъявить обвинение.

Моноколёса не часто попадают в новостную повестку, в отличие от электросамокатов. В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов, в том числе на детей, в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с прошлым годом. В кикшеринговых компаниях прошли обыски, они на некоторое время останавливали работу, а потом договорились со Смольным о новых правилах.

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Комментарии (11)

Rovesnik_Kommunizma
Терпилы. Диаспора на месте затоптала бы моноколесника.
Семён Лобкотрясов
Всё равно нужно запретить электросамокаты и каршеринг
Spbru
В стране нет велодорожек - это основная причина. В итоге за ошибку властей будут сажать велосипедистов/самокатчиков/моноколесников. И так у нас во всем. В причины никто не смотрит.
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