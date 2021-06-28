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Мальчика, попавшего в реанимацию из-за наезда электросамоката, выписали из больницы в Петербурге. Ему предстоит наблюдаться у врачей 2,5 года

Мать мальчика, пострадавшего от электросамоката в Петербурге, рассказала о его состоянии

Четырёхлетнего мальчика, пострадавшего в результате наезда электросамоката в начале этого лета, выписали из детской больницы. Однако на этом его путь к полному выздоровлению не закончился. Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказала его мать Екатерина.

«Ему предстоит наблюдаться у невролога 2,5 года. Всё смотрится в динамике, на сегодняшний день — всё хорошо. Как будут дальше развиваться события — покажет время. <...> Нас выписали 15 июня. Сейчас мы дома, на больничном», — сообщила собеседница издания.

По её словам, после случившегося ей пришлось на время оставить работу ради ухода за своим ребёнком.

«Пока мой руководитель даёт больничный. Наверное, смирилась с этим. Как будет дальше — я не знаю. Я ещё не готова отдать его в детский садик… Продлят ли мне больничный, я узнаю в начале июля. Конечно, каждый работодатель не рад, когда рабочее место пропадает», — поделилась Екатерина.

Мать мальчика также отметила, что на протяжении последнего месяца она и её супруг общались с самокатчиком, обвиняемым в наезде на их сына. Стороны искали компромисс, чтобы не доводить уголовное дело до суда. «Мы хотели какую-то моральную компенсацию от него получить, но не сошлись в цифрах», — заключила Екатерина.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этом инциденте. Ребёнка на велосипеде сбили во время прогулки с его матерью в парке на острове Чухонка в Колпинском районе Петербурга. Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. После получения тяжёлой травмы головы ему понадобилась операция.

Расследование уголовного дела, обвиняемым в котором выступил 50-летний мужчина, длилось меньше месяца. Сегодня стало известно, что оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Истории о наездах электросамокатов на детей прогремели в Петербурге в начале лета. После этого следователи пришли с обысками в кикшеринговые компании. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

daisychain
Самокатчики реально надоели, но и за детьми на великах неплохо бы присматривать. Потому что "онижедети" - они же всегда жертвы. А мелкие на лисапедах и самокатиках часто ездят таким зигзагом, что и пешеходам с ними сложно разминуться.
Вот в качестве прецедента - несколько дней назад шел по тротуару, навстречу семейство, впереди такая вот личинка на самокатике. И вдруг, в метре от меня, он резко выворачивает на 90 градусов и въезжает мне под ноги. Я проявляю чудеса акробатики, чтоб не кувыркнуться через него и не опрокинуть ребенка.
Вот если бы я таки кувыркнулся, а он шмякнулся мордой в асфальт - с меня бы потом тоже требовали моральную компенсацию за ребеночка-постраданца?
Rovesnik_Kommunizma
Ни чё, ближе к суду тупой пузан сильно поумнеет.
_Igor_
«Мы хотели какую-то моральную компенсацию от него получить, но не сошлись в цифрах».
Это эпик.
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