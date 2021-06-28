Мальчика, попавшего в реанимацию из-за наезда электросамоката, выписали из больницы в Петербурге. Ему предстоит наблюдаться у врачей 2,5 года

«Ему предстоит наблюдаться у невролога 2,5 года. Всё смотрится в динамике, на сегодняшний день — всё хорошо. Как будут дальше развиваться события — покажет время. <...> Нас выписали 15 июня. Сейчас мы дома, на больничном», — сообщила собеседница издания.

Четырёхлетнего мальчика, пострадавшего в результате наезда электросамоката в начале этого лета, выписали из детской больницы. Однако на этом его путь к полному выздоровлению не закончился. Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказала его мать Екатерина.

По её словам, после случившегося ей пришлось на время оставить работу ради ухода за своим ребёнком.



«Пока мой руководитель даёт больничный. Наверное, смирилась с этим. Как будет дальше — я не знаю. Я ещё не готова отдать его в детский садик… Продлят ли мне больничный, я узнаю в начале июля. Конечно, каждый работодатель не рад, когда рабочее место пропадает», — поделилась Екатерина.



Мать мальчика также отметила, что на протяжении последнего месяца она и её супруг общались с самокатчиком, обвиняемым в наезде на их сына. Стороны искали компромисс, чтобы не доводить уголовное дело до суда. «Мы хотели какую-то моральную компенсацию от него получить, но не сошлись в цифрах», — заключила Екатерина.



«Фонтанка» подробно рассказывала об этом инциденте. Ребёнка на велосипеде сбили во время прогулки с его матерью в парке на острове Чухонка в Колпинском районе Петербурга. Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. После получения тяжёлой травмы головы ему понадобилась операция.

