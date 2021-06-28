Первое дело электросамокатчика из Петербурга «докатилось» до обвинительного заключения. Расследовали меньше месяца

Обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности выступает 50-летний житель города. По версии следствия, вечером 1 июня, передвигаясь на личном транспорте по территории парка, он сбил четырёхлетнего мальчика. Мужчина полностью признал вину.
«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — также говорится в сообщении городского СК. Таким образом, расследование заняло меньше месяца.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этом инциденте. Ребёнка на велосипеде сбили во время прогулки с его матерью в парке на острове Чухонка. Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. После получения тяжёлой травмы головы ему понадобилась операция.
Этот случай был не единственным, который зафиксировали в первый день лета. О других инцидентах, а также о том, как после них следователи пришли к кикшеринговым компаниям, читайте в материале «Фонтанки».