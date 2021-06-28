Первое дело электросамокатчика из Петербурга «докатилось» до обвинительного заключения. Расследовали меньше месяца

Обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности выступает 50-летний житель города. По версии следствия, вечером 1 июня, передвигаясь на личном транспорте по территории парка, он сбил четырёхлетнего мальчика. Мужчина полностью признал вину.



«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — также говорится в сообщении городского СК. Таким образом, расследование заняло меньше месяца.

