Младенец, оставленный без присмотра на время помывки полов в петербургском супермаркете, находится в больнице

Как сообщает аппарат детского омбудсмена 17 июня, малыш сейчас находится в детской городской больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Медики также сообщили маме ребенка о порядке выписки младенца домой, если на это не будет возражений со стороны органов опеки.
А они могут быть, так как, писала «Фонтанка», полиция после составления в отношении бабушки протокола «за неисполнения родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (статья 5.35 КоАП РФ) направила материалы в органы опеки.
Полицию же в супермаркет на улице Есенина вызвали люди, которые увидели в одном из помещений младенца. Как выяснили сотрудники Выборгского УМВД, ребенка в магазин принесла бабушка, работающая там уборщицей. Она мыла полы в соседнем помещении с тем, где лежал малыш.