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Младенец, оставленный без присмотра на время помывки полов в петербургском супермаркете, находится в больнице

Детский омбудсмен Петербурга рассказала о состоянии младенца, найденного в супермаркете

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с ребенком, оставленным без присмотра бабушкой по месту ее работы. И рассказала о состоянии младенца.

Как сообщает аппарат детского омбудсмена 17 июня, малыш сейчас находится в детской городской больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Медики также сообщили маме ребенка о порядке выписки младенца домой, если на это не будет возражений со стороны органов опеки.

А они могут быть, так как, писала «Фонтанка», полиция после составления в отношении бабушки протокола «за неисполнения родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (статья 5.35 КоАП РФ) направила материалы в органы опеки.

Полицию же в супермаркет на улице Есенина вызвали люди, которые увидели в одном из помещений младенца. Как выяснили сотрудники Выборгского УМВД, ребенка в магазин принесла бабушка, работающая там уборщицей. Она мыла полы в соседнем помещении с тем, где лежал малыш.

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Комментарии (1)

alexpv
А вместо того чтобы бабушку штрафовать государство не пробовало помогать таким вот бабушкам, которые с младенцем вынуждены на работу ходить.
Или она это ради своего удовольствия делала? видимо на покупку яхты не хватало денег, вот и вышла на работу.
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