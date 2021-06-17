Младенец, оставленный без присмотра на время помывки полов в петербургском супермаркете, находится в больнице

Как сообщает аппарат детского омбудсмена 17 июня, малыш сейчас находится в детской городской больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.



Медики также сообщили маме ребенка о порядке выписки младенца домой, если на это не будет возражений со стороны органов опеки.



А они могут быть, так как, писала «Фонтанка», полиция после составления в отношении бабушки протокола «за неисполнения родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (статья 5.35 КоАП РФ) направила материалы в органы опеки.

