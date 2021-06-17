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Четырёхмесячного мальчика в петербургский супермаркет принесла его бабушка. Младенец был без присмотра, пока она работала

Стало известно, кто оставил без присмотра младенца в петербургском супермаркете

Младенца, который на время остался без присмотра родителей, в продуктовый магазин в Выборгском районе Петербурга принесла его бабушка. Последняя ненадолго отвлеклась от внука для выполнения своих трудовых обязанностей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 17 июня, в супермаркет на улице Есенина с четырёхмесячным мальчиком пришла женщина, работающая в нём уборщицей. Приступив к помывке полов, она оставила ребёнка без присмотра.

Прибывшими по указанному адресу полицейскими было установлено, что уборщица приходится ему бабушкой. Личность матери также была установлена — ею оказалась 17-летняя девушка.

«В отношении бабушки составлен протокол 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим. ред.). Материалы переданы в органы опеки», — добавили в полицейском главке.

АЖУР сообщал, что малыша забрали в ближайший отдел, а затем для осмотра передали бригаде скорой помощи.

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