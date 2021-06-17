Четырёхмесячного мальчика в петербургский супермаркет принесла его бабушка. Младенец был без присмотра, пока она работала

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 17 июня, в супермаркет на улице Есенина с четырёхмесячным мальчиком пришла женщина, работающая в нём уборщицей. Приступив к помывке полов, она оставила ребёнка без присмотра.
Прибывшими по указанному адресу полицейскими было установлено, что уборщица приходится ему бабушкой. Личность матери также была установлена — ею оказалась 17-летняя девушка.
«В отношении бабушки составлен протокол 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим. ред.). Материалы переданы в органы опеки», — добавили в полицейском главке.
АЖУР сообщал, что малыша забрали в ближайший отдел, а затем для осмотра передали бригаде скорой помощи.