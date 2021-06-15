Назад в будущее. Техосмотр автомобиля теперь необязателен для ОСАГО, но без него снова будут штрафовать

фото ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин Поделиться Поделиться







Главное, что понятно уже сейчас, — водителям теперь, как в старые добрые времена, снова придется с собой возить уже забытые было талончики техосмотра. Вряд ли они будут иметь каноническую форму ламинированного прямоугольника с пробитой дыроколом датой срока действия. Но, как и до 2012 года, за отсутствие диагностической карты гаишники будут выписывать штрафы.

При этом раньше главной санкцией был вовсе не штраф, а изъятие номеров. Сейчас гаишники разводят руками: слухов о том, как будет работать эта система, пока куда больше, чем фактов. Но руки-то помнят: процедура изъятия ГРЗ все еще актуальна при некоторых нарушениях. И если партия скажет «надо!», ГИБДД с марта следующего года в теории может начать скручивать номера у водителей без диагностической карты или любителей легких путей ее получения.



Депутаты Госдумы 15 июня в окончательном, третьем чтении приняли поправки в страховое законодательство, которые делают предоставление диагностической карты техосмотра автомобиля необязательным для заключения договора ОСАГО. Два этих документа были привязаны друг к другу на протяжении последних 10 лет. Теперь страховщикам будет легче выдавать обязательные полисы, а автомобилисты смогут не появляться на станциях техосмотра (СТО), пока в силу не вступят новые административные штрафы. С марта 2022 года за отсутствие диагностической карты придется заплатить 2000 рублей.

Проект федерального закона был внесен на рассмотрение парламента правительством. Он посвящен деятельности иностранных страховых компаний на российском рынке. Ко второму чтению в него внесли поправки об отмене техосмотра для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

«В своё время приняли закон о том, что без диагностической карты не выдают полис ОСАГО. Мы сделали так, чтобы этой связки не было, поправив закон. Потому что иначе с октября водители не смогли бы получить полис — количество станций техобслуживания снизилось из-за пандемии в 2 раза», — пояснил «Фонтанке» Игорь Дивинский, первый зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, ответственного за законопроект.



Постановлением спикера Госдумы документ отправился на рассмотрение в Совет Федерации. Его резвый путь на уровне нижней палаты парламента (9 июня проект принят во втором чтении, 15 июня — в третьем) практически не оставляет сомнений, что он будет одобрен сенаторами. К изменениям, которые, как предполагается, вступят в силу 22 августа 2021 года, страховщики уже готовы.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов уверен, что «отвязка» диагностических карт от процедуры оформлении договора ОСАГО обеспечит доступность ОСАГО для всех автомобилистов. «Для автовладельцев с введением этой нормы сейчас ничего не изменится — до 1 октября 2021 года и так действует временный мораторий на предъявление действующей диагностической карты при подаче документов на оформление ОСАГО. После вступления в силу изменений законодательства эта практика станет бессрочной», — объяснил он «Фонтанке».

Штрафы за отсутствие документа о прохождении техосмотра отменили в 2012 году, когда эту процедуру привязали к получению ОСАГО. С тех пор организация и проведение техосмотра легли на плечи страховщиков, получать диагностические карты можно было только у операторов, аккредитованных Российским союзом автостраховщиков (РСА). Предполагалось, что уж теперь-то у автомобилистов не будет шанса избежать техосмотра, но на практике большинство диагностических карт в стране до недавних пор де-факто выдавалось автомобилистам без посещения центров, обращает внимание исполнительный директор Союза автосервисов России Виталий Новиков



«Пока система работала так, пока страховщикам, по сути, не приходилось особо тратиться на ее работу, они были не против. В этом же году, когда были закручены гайки, введена обязательная фотофиксация и государство настояло на реальном прохождении ТО, стало понятно, что нынешние тарифы — около 700 рублей — не позволят страховщикам содержать эту систему, и они от нее «отписались», — объясняет Новиков. — Теперь наличие диагностических карт, как в старые добрые времена, будет контролировать гаишник, требуя при остановке и проверке не два, а три документа».

Законотворцы существенно усложнили процедуру техосмотра, чтобы избежать выдачи диагностических карт без физического осмотра автомобиля и отсечь недобросовестных игроков рынка. С 1 марта не без огрехов заработала ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система техосмотра), где зарегистрировались все официальные операторы ТО. С начала весны они оказывают услуги по новым требованиям, включая фотовидеофиксацию, к некоторым из которых у техосмотрщиков есть вопросы.



Уже завтра, 16 июня, Союз автосервисов презентует в комитете по экономической политике Совета Федерации свое видение грядущих изменений в законодательство.

«Сейчас в требованиях к станциям, которые проводят ТО, есть масса непонятных пунктов. К примеру, высота потолков должна быть не менее 4 метров. Мы бы хотели, чтобы к разработке нового законодательства были привлечены отраслевые эксперты, которые расскажут депутатам, как они живут и как работают, — говорит Виталий Новиков. — Что высоты в 3,6–3,8 метра вполне достаточно, чтобы профессионально осматривать машины и выдавать экспертные заключения об их техническом состоянии. И что вовсе не от подобных формальных признаков зависит качество работы станции».

Участники рынка услуг СТО обращают внимание на непоследовательность в принятии норм, затрагивающих их сферу. Так, поправки в КоАП, возвращающие штрафы за отсутствие техосмотра, начинают действовать только с 1 марта 2022 года. Получается, что с октября до конца февраля автовладельцы могут безнаказанно не проходить техосмотр. Только после им будет грозить штраф в 2000 рублей, фиксировать нарушения будут камеры. Эти изменения не коснутся автомобилей, задействованных в перевозках пассажиров и грузов, но, по оценке предпринимателей, личный транспорт составляет не менее 80% автопарка посетителей СТО. МВД и вовсе, как передают СМИ, хочет сделать техосмотр для легковушек добровольным.



«Добровольно никто на техосмотр не поедет. Первое, что нужно создать, это функцию принуждения граждан, чтобы они поехали на техосмотр, — уверен председатель правления Союза автосервисов, гендиректор петербургской компании СТО «Дилижанс» Александр Пахомов. — Сегодня этого нет. С 1 марта 2022 года нам обещают ввести ответственность граждан. До 1 марта граждане с облегчением выдохнут и никуда ездить не будут».

Второй важный вопрос, который уже сейчас отражается на рынке, в рамках так называемой реформы техосмотра до сих пор не проработаны и не утверждены новые правила исчисления стоимости услуг ТО в регионах страны, обращает внимание Пахомов. Предполагается, что изменение методики обеспечит убыточному бизнесу рентабельность. Сейчас в Петербурге техосмотр легкового автомобиля стоит не более 881 рубля. Учитывая время, которое мастер должен затратить на тщательный осмотр, экономически обоснованной ценой, по подсчетам главы «Дилижанса», можно назвать 2500–3000 рублей, что примерно соответствует стоимости одного бака топлива.



Гендиректор петербургского ООО «ГТОЦентр» Вадим Хотяинцев отмечает, что сам по себе мораторий больше воздействует на рынок, чем «отвязка» от ОСАГО, и операторы ТО не застрахованы от внезапного решения правительства продлить его до марта. «Непонятно, какое будущее ждет нашу сферу. Никто об этом конкретно сказать не может, и это самая большая проблема. Лучше знать, что нас ждет, и готовиться к этому, чем жить в атмосфере, когда каждый день может что-то измениться», — сказал он «Фонтанке».

Главная же «страшилка» водителей в забытом уже 2012 году — «скручивание» номеров — никуда не делась. Для тех, кто забыл, технически это выглядело так: если срок действия ГТО был просрочен или талон казался сотруднику ГИБДД поддельным, он прямо на месте физически — отверткой — скручивал оба номера с машины и давал взамен справку об изъятии. С ней можно было ездить всего несколько дней — чтобы успеть записаться и пройти ТО, а потом торопиться в то подразделение, где оказались номера, чтобы их забрать, предъявив актуальный талон.

Сфера применения такой санкции сегодня сильно сузилась. Например, раньше номера «скручивали» даже за неправильную тонировку, теперь — нет. Однако она все еще актуальна, к примеру, для «архивных» номеров, когда при продаже или переоформлении машины номера уходили к другому автомобилю, а на старом они так и продолжали использоваться. Как говорят «Фонтанке» неофициально представители инспекции, в городе за неделю пара подобных случаев приключается. Так что, как использовать отвертку в борьбе с ТО-диссидентами, в марте 2022 года гаишникам вспоминать долго не придется.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

