Ваша карта бита. Борьба с нелегалами поставила на паузу систему техосмотра и навредила легальным станциям

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Зайти на сайт для регистрации в новой системе было либо вообще невозможно, либо она работала некорректно, уверяют читатели «Фонтанки». «В связи с лавинообразным обращением всех операторов система работает, но очень медленно. Отклик на обращение к системе сейчас составляет 40 минут, то есть вы набираете первую букву фамилии эксперта, ждете 40 минут, потом вбиваете вторую», — рассказал «Фонтанке» основатель и руководитель Автоклуба А24 Денис Шубин, который был свидетелем работы системы в одном из автоэкспертных центров. Читатели услышали от нескольких петербургских операторов ТО идентичные ответы: «База не работает второй день, позвоните завтра».



На сайте Российского союза автостраховщиков (РАС) анонсируют: «С 1 марта 2021 года ГУОБДД МВД России вводит в действие модернизированную ЕАИСТО. Новая версия руководства пользователя ЕАИСТО-М (требования к АРМ оператора ТО, руководство оператора технического осмотра, руководство технического эксперта) размещена на официальном сайте ЕАИСТО в разделе «Руководство пользователя». Для входа операторов технического осмотра в модернизированную ЕАИСТО с использованием их адресов электронной почты используются следующие адреса: https://eaisto-demo.gibdd.ru (версия Системы для апробации работы до 28 февраля 2021 года), https://eaisto.gibdd.ru (версия Системы для работы с 1 марта 2021 года)».

Корреспонденту «Фонтанки», как и многим руководителям станций техосмотра, в течение дня так и не удалось зайти ни на сайт старой базы https://eaisto.gibdd.ru/, ни новой, которая до сих пор работала в деморежиме. Возможно, это трудности переходного периода, но официальных комментариев нет, а направленный «Фонтанкой» запрос в техподдержку ГИБДД остался без ответа.



Переход на новую систему был призван очистить ряды компаний, выдающих диагностические карты от недобросовестных игроков, которые, по сути, торговали лишь номерами этих карт, не проводя никакого реального осмотра машин.

Если коротко объяснять, в чём конкретно проблема, второй день невозможно получить после техосмотра диагностическую карту, необходимую для покупки полиса ОСАГО. Именно ее номер заносится в ЕАИСТО (Единую автоматизированную информационную систему техосмотра), и затем проверяется страховщиком при оформлении полиса.

В качестве экстренной меры еще на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин предложил ввести мораторий на отказ выдавать ОСАГО без карт до 1 октября. По сути речь идет о том, что прошлогодние диагностические карты (обычно действующие всего год) будут действовать еще шесть месяцев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески», — сказал премьер Мишустин, объяснив решение заботой о гражданах в разгар коронавируса. Однако под его крыло не попали те, кто должен получать карту впервые — владельцы автомобилей возрастом четыре года (до трех лет ОСАГО продается без обязательного ТО и диагностической карты). Им с 1 марта придется проходить ТО, соблюдая все требования, включая фотофиксацию. В воскресенье утром ГИБДД, оператор системы ЕАИСТО, начал переход на новую систему — ЕАИСТО-М. Именно туда и было 1 марта проблематично попасть станциям техобслуживания и страховщикам.



Заместитель исполнительного директора союза автостраховщиков Сергей Ефремов на вопрос «Фонтанки» 1 марта ограничился комментарием, что у него, как и у участников рынка техосмотра, нет никакой достоверной информации о причинах неполадок на сайте.

Из-за невозможности занести результаты техосмотра в систему больше всего страдают те, кто должен проходить его впервые. Им, получается, сейчас никак не продлить и не купить новое ОСАГО, подтвердила корреспонденту оператор колл-центра страховой компании «РЕСО». Со ссылкой на пресловутое решение Мишустина она заверила, что сейчас можно попробовать воспользоваться старой, прошлогодней диагностической картой, но до октября техосмотр все же придется проходить.

Официально же страховщики на вопросы «Фонтанки» либо отказывались давать комментарии, либо говорили, что никаких проблем с их стороны нет. «Я допускаю, что в связи с тем, что планировалось с 1 марта изменить правила прохождения техосмотра, может быть какой-то искусственный ажиотаж возник, и люди не могут оперативно пройти техосмотр. Это моя гипотеза. У меня нет никакой информации о том, что у нас в Петербурге проблемы с продажей полисов ОСАГО», — возразил своим же сотрудникам Юрий Демин, заместитель гендиректора по розничному страхованию «РЕСО-Гарантия», видимо, имея в виду тот самый полугодовой мораторий.



Автоэксперт Денис Шубин не сомневается в работоспособности и готовности к использованию системы ЕАИСТО-М. Это операторов несколько сбили с толку высказывания Мишустина, и они перестали понимать, как будут работать с 1 марта. Сейчас им нужно пройти регистрационные процедуры в обновленной системе — добавить данные своих экспертов, цифровую электронную подпись и прочие дополнения. Но все это быстро и без нервов можно будет сделать лишь после того, как работа ЕАИСТО придет в норму.

Предполагается, что переход на новую систему оставит за бортом недобросовестных техосмотрщиков, которые за деньги выдавали номера диагностических карт без осмотра автомобилей. По словам Шубина, доступ в ЕАИСТО-М получали только аккредитованные станции. «По идее, там уже нельзя купить техосмотр вместе с полисом ОСАГО, не показывая автомобиль», — отмечает он.

Стоит признать, основную пока задачу отсечь от рынка недобросовестных игроков, выполнить действительно удалось, правда, похоже, вместе с остальными. Пройти техосмотр онлайн (без предъявления машины) в тех местах, которые раньше славились такой опцией, сейчас не получается. «На данный момент это невозможно, потому что база ЕАИСТО ГИБДД не работает на всей территории Российской Федерации. На данный момент ни старая база, ни новая база не работают. Сейчас вы не сможете нигде оформить карту. Когда заработает — такой информацией не обладаем», — сообщил оператор одной из станций, которая оказывает такие услуги.



Помимо отсутствия доступа к новой системе, против операторов фиктивных осмотров теперь вводится обязательная фотофиксация до и после проверки. Всего МВД подготовило более 80 требований при прохождении ТО по новым правилам. А с конца июля в России наступила уголовная ответственность за проведение техосмотров неаккредитованными станциями. Нелегалам штраф до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ или до шести месяцев ареста.

Однако полугодовой мораторий, введенный Мишустиным, даже когда систему наладят сыграет злую шутку как раз с легальными операторами, рассказывает Вадим Хотяинцев, гендиректор официально аккредитованного в ЕАИСТО петербургского ООО «ГТОЦентр». Де-факто это решение позволяет всем автомобилистам со старыми авто как минимум до октября вообще не проходить никакого техосмотра. И если нелегалы, у которых реальных расходов практически нет, по сути ничего не потеряют, то официальным центрам придется полгода содержать свою технику и мастеров при резко упавшем объеме заказов, сетует предприниматель. Его коллеги и без того пострадали в прошлом году, когда в апреле ЦБ разрешил страховщикам, также до 1 октября, выдавать полисы без диагностических карт. Теперь надежды поправить положение за счет тех, кто раньше предпочитал покупать номер карты, а не проходить осмотр честно — вновь рушатся.



Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания транспортных средств «НАПТО» Сергей Зубриський приводит такие расчеты потерь. «Как минимум половина машин, которые должны были в этом году пройти техосмотр, этого не сделают. При средней цене этой процедуры по регионам где-то в 750 рублей, отрасль потеряет 14–15 миллиардов. Если государство принимает такое решение, оно должно как-то компенсировать потери, — уверен эксперт. — Наши коллеги со всех регионов пишут письма руководству страны и МВД, но ответов и решений пока нет».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

