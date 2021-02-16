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МВД прописало новые требования при прохождении ТО. Их несколько десятков

МВД РФ подготовило несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом сообщается в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передаёт 16 февраля ТАСС.

В документе, в частности, перечислены более 80 требований, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем. Кроме этого, особое внимание будут уделять стёклам и сиденьям. Что касается автобусов, то они должны быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели.

Напомним, что новые правила прохождения техосмотра автомобилей в России будут введены с 1 марта. МВД проконтролирует проведение ТО с помощью автоматизированной системы.

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Комментарии (16)

SERGEY111
Значит просто подорожает эта никчемная бамажка .
Serg_I
А будет ли раскручиваться "цепочка" после обнаружения не соответствующего требованиям автомобиля - где он взял страховку и карту ТО? Или снова услышим, что для этого "ресурсов не хватает"?
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...............
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