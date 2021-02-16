МВД прописало новые требования при прохождении ТО. Их несколько десятков

МВД РФ подготовило несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом сообщается в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передаёт 16 февраля ТАСС.



В документе, в частности, перечислены более 80 требований, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем. Кроме этого, особое внимание будут уделять стёклам и сиденьям. Что касается автобусов, то они должны быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели.

