Госдума отменила обязательный техосмотр автомобиля для получения ОСАГО

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении 15 июня приняли закон, исключающий диагностическую карту техосмотра из списка документов, необходимых для заключения договора ОСАГО.
Соответствующий законопроект был внесен в парламент правительством. Он посвящен допуску на российский рынок иностранных страховых компаний. Ко второму чтению в документ внесли поправки об отмене необходимости предоставления диагностической карты техосмотра при заключении договора ОСАГО. «За» проголосовали 302 депутата, 19 человек — против, один воздержался.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 22 августа 2021 года. С 1 марта автомобилисты должны были проходить техосмотр по новым правилам с фотофиксацией, но вступление нормы в силу было отложено из-за коронавируса. Срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021-го, продлили до 1 октября.