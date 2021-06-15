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Госдума отменила обязательный техосмотр автомобиля для получения ОСАГО

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении 15 июня приняли закон, исключающий диагностическую карту техосмотра из списка документов, необходимых для заключения договора ОСАГО.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент правительством. Он посвящен допуску на российский рынок иностранных страховых компаний. Ко второму чтению в документ внесли поправки об отмене необходимости предоставления диагностической карты техосмотра при заключении договора ОСАГО. «За» проголосовали 302 депутата, 19 человек — против, один воздержался.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 22 августа 2021 года. С 1 марта автомобилисты должны были проходить техосмотр по новым правилам с фотофиксацией, но вступление нормы в силу было отложено из-за коронавируса. Срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021-го, продлили до 1 октября.

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Комментарии (4)

260569221
Выборы скоро.. потом это аукнется….
Казна пустеет, Милорд
hal9000
Хоть одна хорошая новость..еще бы бензин по адекватным ценам торговали так и вообще можно нажраться от счастья..
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