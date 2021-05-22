автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







1. Позади — салют, парад и десятидневные майские гулянья. Итог: за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 30 %. Губернатор грозит новыми ограничениями и расчехляет «Ленэкспо». А глава комздрава сокрушается по поводу темпов вакцинации. В столице — то же. 21 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил: процент сделавших прививку от коронавируса и в Москве заметно ниже, чем в европейских городах. Петербуржцам даже пригрозили новым локдауном: власти грозят возобновлением коронавирусных рейдов в ТЦ, ресторанах и транспорте и обсуждают возможные сценарии ограничений.



Народ за уколами не спешит — не помогают даже обещания премий. В ход идут уговоры, денежные поощрения и другие бонусы. Те, у кого пряник не работает, мечтают о кнуте в виде «законных инструментов понуждения».

А вот — рассказ нашего человека из Германии: «Массовая вакцинация в Берлине: охрана, очереди и никаких фотографий». У них совсем по-другому. «Стоит поднять над головой айфон, как к тебе тут же подбегает охранник. Но у него такой акцент, что я только с третьей попытки понимаю, чего он хочет — он хочет, чтобы я удалил селфи, сделанное на фоне очереди на вакцинацию, растянувшейся на сотни метров...» 2. «Звонящий в колокола, уколовшийся «Спутником», муниципал-скейтер и полицейский, «пробивший» Навального. Кто идёт на праймериз «ЕР» в Петербурге»

Желающие стать кандидатами в городской парламент от партии власти опубликовали свои предвыборные обещания.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Почти пятьсот человек хотят участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Петербурга. По закону партия не обязана устраивать именно такой отбор кандидатов, однако, чтобы показать свою демократичность, единороссы последние несколько лет проводят праймериз, хоть в большинстве случаев их победители очевидны. «Фонтанка» присмотрелась к видео с программными заявлениями. Некоторые оказались весьма экстравагантными.



3. Как петербургские вузы конкурируют за деньги студентов. Рейтинг «Фонтанки» Если ты такой умный, то где твои деньги, спросила «Фонтанка» 33 крупнейших городских вуза. Рейтинг по объему средств, привлеченных от прямых потребителей их услуг, расставляет учреждения по местам — без учета их модности или престижа. Легко зазывать студентов учиться бесплатно. Куда труднее доказать свою нужность, когда 150–300 тысяч, а то и больше, придется ежегодно отдавать из семейного бюджета. «Фонтанка» изучила приказы о зачислении студентов на первые курсы 33 крупнейших вузов Петербурга, пересчитав тех, кто поступал в 2020 году на платной основе. Далее, на основе официально опубликованной стоимости обучения, мы определили, сколько денег, помимо бюджетных отчислений, сумел в этом году привлечь каждый из вузов.

4. «Не дотерпели до лета. Что они устроили с капремонтом»

Лишние суммы, безликие паркинги, комиссия и пени. «Фонтанка» попыталась найти причины майского скандала с начислениями за капремонт и удержаться от совета — что делать с новыми квитанциями.

История с капремонтом в Петербурге длится уже почти 3 недели. С мая строчка по его оплате исчезла из розовых квитанций ВЦКП, в которых суммы выставлялись примерно по 1,1 миллиона лицевых счетов; оставшимся 900 тысячам не пришли их белые отдельные квитки.

Зато все, как обычно, получили квитанции за электроэнергию, которые выставляет «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Вот только там появилась как раз «потерянная» строчка по капремонту, ведь фонд заключил с ЕИРЦ соответствующий договор до конца года за 90 миллионов. На первый взгляд, разницы нет: больше платежных документов не стало, а сумма взноса зависит только от площади квартиры. А дальше — началась гроза.



Фото: автор Надежда Гранкина Поделиться Поделиться







5. »Падение цен на квартиры, дорогая ипотека, рост спроса на вторичку — что ждёт рынок недвижимости к концу года»

Росреестр отчитался о грандиозных успехах рынка недвижимости в апреле 2021 года. Ипотека рванула вверх почти на 150%, договоров долевого участия стало больше на 77%. Эксперты предрекают год рекордов для рынка, но прогнозируют падение спроса и скидки на квартиры к концу года. Данные девелоперов и аналитиков коррелируют с Росреестром.

Отвага покупателей жилья, которых уже не останавливает ковид, снижение предложения на первичном рынке и небывалый рост цен — это причины, по которым растет спрос и на вторичном рынке недвижимости.

6. Пешеход на пушечном ядре. Отвечаем на главные вопросы об электросамокатах и защите от них Нетрезвая поездка на электросамокате закончилась для солиста Мариинского театра комой. Инцидент пополнил коллекцию подобных случаев, на которые становится богат Петербург.

Петербуржцы оставили сотни комментариев к материалу «Фонтанки» о кикшеринговых электросамокатах, разбросанных по всему городу. Наряду с небрежной парковкой горожан возмущает быстрая езда по тротуарам и проезжей части, которая приводит к ДТП и конфликтам. Недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на самокатах вылилась в драку и уголовное дело. У горожан понемногу сдают нервы, причем на самокатчиков с их нынешним поведением точат зуб как пешеходы, так и автомобилисты.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Пока Петербург терпит от электросамокатов, остальная Россия ищет способы их обуздать. И у нее получается.



Беспечных ездоков «продувают» наравне с автомобилистами, выдавливают на проезжую часть, лишают прав, заставляют платить за штрафстоянки. Решимость полиции и судов в регионах

Пользователи электросамокатов — это «перепешеходы» или «недоводители», попавшие в серую зону ПДД и получившие от Верховного суда охранную грамоту, ограждающую от серьезной ответственности за чужие увечья и пьяную езду. Но среди нас есть те, кто этим транспортным средствам и нарадоваться не может. Читайте особое мнение. 7. Минуло уже более двух лет с момента, когда Александр Беглов предложил, а Владимир Путин одобрил создание парка «Тучков буян» на месте Судебного квартала. Последние восемь месяцев, с тех пор как торжественно назвали победителя конкурса на концепцию, о реализации задумки не было сказано ни слова. «Фонтанка» разбиралась, почему дело стоит на месте. 8. Кусок мыла по цене Patek Philippe. Как «артисты» с большой дороги обманули экс-главреда «Эха Москвы в Петербурге», но прокололись на седом Главное следственное управление петербургского МВД передало в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. За казенной фразой скрываются талантливые психологи-гастролеры, которые за полгода обманули пятерых петербуржцев и одного москвича почти на 10 млн рублей. В материалах дела встречается кусок мыла, разбитый Patek Philippe и «полковник МВД».



9. И — очень душевное. «Кошка, ворона и человек шли на работу. Трое из Коломны — крупным планом»

Уша, Вороня и Владимир живут в Коломне, вместе гуляют, работают и спят. И лучше других слов знают слово «бояться». «Во всем виноват я», — говорит Владимир.

Работник «шинки» спас кошку, а спустя два с половиной года к ним прибился вороненок. Жители Коломны давно знают всех троих в лицо. После года совместной жизни компания попала на видео, завирусившееся в TikTok. Хозяин Уши и Ворони от внезапной славы дивидендов не ждет, но просит не писать о нем слишком много «личного» — опасается визита «зеленых», которые могут попытаться отнять у него животных.



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







10. «Чуть ли не по сотне гостей в день». Житель дома Бака открыл «квартиру-музей» — и теперь это проблема.

Пандемия спровоцировала рост внутреннего туризма и нарушила привычный уклад жителей центра Петербурга, чьи дома давно стали своеобразной достопримечательностью. В майские праздники ситуация особенно накалилась в доме Бака, где собственник устроил в квартире «музей». Мы поговорили с ним и с соседями.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





