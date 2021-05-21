Кусок мыла по цене Patek Philippe. Как «артисты» с большой дороги обманули экс-главреда «Эха Москвы в Петербурге», но прокололись на седом

автор фото Александр Петросян/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Настоящими артистами» в октябре 2019 года назвал участников группы мошенников, поймавших его на дороге на подставном ДТП, на тот момент главред петербургского «Эха Москвы» Виталий Дымарский. Желая возместить солидному мужчине, которого он якобы зацепил в центре Петербурга на своем «Фольксвагене Туарег», ущерб от разбитых швейцарских часов, он отдал 40 тысяч долларов. И не сразу понял, что стал жертвой хорошо продуманной мистификации.

Дымарский был не первым, кто поверил в совершенную игру «полковника МВД». Её, по версии следствия, летом 2019 года спродюсировал уроженец Ташкента по фамилии Ли. Из группы, в которую помимо него входили еще пять человек, он единственный никогда не принимал физического участия в автоподставах. Но именно он придумал схему, обеспечивал игроков связью и машинами, а также делил прибыль предприятия.



Спектакль для выбранной жертвы был поставлен по идеальному сценарию. Возможно её автор учел ошибки прошлых афер: на момент задержания Ли уже был в федеральном розыске за аналогичные преступления в одной из областей центра России.

Как установило следствие, между пятью остальными участниками роли были распределены следующим образом. Главную роль, пострадавшего от наезда пешехода, «полковника МВД» играл еще один уроженец Ташкента (имеющий в своем багаже погашенную судимость за подделку документов). Он всегда был презентабельно одет — в костюм, а в холодное время года еще и в пальто. Говорил четко, на правильном русском, высокий, солидный джентльмен. Третий в группе уроженец столицы Узбекистана был главным в выборе жертвы, а затем работал «Хамелеоном», разговаривая с выбранным на дороге несчастным то от лица диспетчера службы 112, то представляясь сотрудником сервисной службы фирмы Patek Philippe, а то пугая дежурной частью ГУ МВД. 33-летний уроженец Саратовской области, переехавший в Петербург с семьей, чтобы лечить больного от рождения ребенка, занимал позицию «Курьера»: он забирал у жертвы деньги. 38-летний житель Петербурга (судимый в Москве за аналогичные мошенничества и отобранный в группу по этому принципу) имел две роли — он был за рулем машины, в которой передвигался курьер, а также оказывал в случае быстрого отхода с позиций силовую поддержку. Последним участником игры, и первым, с кем сталкивалась жертва, был еще один коренной петербуржец, 37 лет. Он выступал в схеме «Лжесвидетелем».



«Декорации» для аферы, как выяснили в ГСУ МВД, выбирали максимально тщательно. Группа на двух машинах, которые покупали по объявлениям, а потом с легкостью бросали или перепродавали, выезжала не позже 7 утра. Это время для автомобилистов самое напряженное на дороге, плюс нужно попасть на работу. Блуждая по улицам Петербурга искали не только дорогую иномарку (не дешевле 3 млн рублей), но и присматривались к водителям. За рулем автомобиля должен быть немолодой солидный мужчина. Особо смотрели на то, чтобы это не оказался водитель или охранник солидного мужчины. Последней, но важной частью пазла должен был стать нерегулируемый пешеходный переход, который автомобилисты, как правило, стараются проскочить, не обращая внимание на пешеходов. Если рядом с ним на обочине было много припаркованных машин, затрудняющих обзор, складывалась идеальная сцена для аферы.

И тут вступал в дело кусок мыла. Его с меткостью чемпиона по дартсу метал в дверцу автомобиля «Голосовой Хамелеон». Звук, который издавало гигиеническое средство при ударе о кузов, очень похож на звук соприкосновения металла с живым объектом. Дальше действие, как в иммерсивном спектакле, могло развиваться по двум сценариям. Машина выбранной жертвы останавливается сразу. Тогда её блокирует спереди автомобиль «Лжесвидетеля», который выскакивает на проезжую часть и начинает рассказывать о том, что был совершен наезд на пешехода. Второй вариант — машина уезжает, и её догоняют, а потом уже блокируют все с теми же словами. В первом случае «пострадавший», он же «Полковник МВД», подходит к водителю держась за «травмированную руку». Во втором его подвозит к месту остановки машины жертвы якобы попутка, а на самом деле вторая машина аферистов.



Первым делом «пострадавшему» важно было убедить водителя посадить его в машину. Как правило, этот этап проходил легко — «виноватый» автомобилист сам предлагал подвезти его в травмпункт. В салоне участнику схемы нужно было убедить жертву в том, что он важный человек, которому нужно отменить совещание (поставить в известность коллег и подчиненных), а также получить номер телефона водителя. Тут же почти случайно мелькали «красные корочки МВД». Для этого разыгрывалась ситуация с якобы сломанным или севшим мобильным. После звонка уже владельцу телефона поступал звонок от «дежурного 112». Он говорил о сообщениях очевидцев, которые запомнили номер машины, сбившей человека. А также уведомлял автомобилиста о недопустимости оставления места ДТП. Для усиления эффекта, «Голосовой Хамелеон» звонил еще раз, но уже от лица дежурной службы ГУ МВД, куда «поступил сигнал от 112». Он также дублировал информацию о том, что оставление места ДТП грозит автовладельцу лишением прав.

И так сильно замороченную жертву добивали швейцарскими часами. «Полковник МВД», проверяя травмированную руку, обнаруживал, что при наезде разбилось стекло его Patek Philippe, не только одних из самых дорогих часов в мире, но и памятный подарок от отца. Он звонил помощнику, которым опять же выступал «Хамелеон», и просил найти ему и продиктовать номер сервисного центра. Разговор велся по всем психологическим канонам. Сначала «Полковник» говорил, что часы упали и защитное стекло пошло трещинами. Голос с прибалтийским акцентом объяснял, что у Patek Philippe просто от падения на землю стекла на бьются, и, наверно, был сильный удар. В процессе переговоров, которые всегда давали услышать жертве, озвучивалась и цена замены — 1–2 млн рублей. В разговоре мелькали упоминания суда, через который можно добиться возмещения ущерба. Автомобилист, который и так терял в час пик ценное время и был уже основательно подготовлен, почти сам уговаривал «пострадавшего» компенсировать все здесь и сейчас.



И тут в игру вступал «Курьер». «Полковник» звонил помощнику, тот приезжал, а сам лжеполицейский отбывал на важные совещания или встречи. «Курьер» объезжал с жертвой банки, где снимались деньги. Иногда это занимало приличное время, так как не каждое финансовое учреждение готово было выдать крупную сумму сразу. Поэтому в уголовном деле, расследованном ГСУ ГУ МВД, фигурируют не только рубли, но и доллары, и евро.

Всего на данный момент следствие смогло собрать доказательную базу по шести эпизодам преступной деятельности группы. Первый потерпевший, судя и по машине, и по выплаченной сумме — был пробным шаром. Его, 80-летнего жителя Песочного, поймали недалеко от дома на «Киа Соренто» 11 июля 2019 года. Он отделался 200 тысячами рублей. 22 июля в схему затянули единственную женщину из всех потерпевших, 40-летнюю мать двоих детей на дорогом «Мерседесе». Она отдала 868 тысяч в разной валюте за разбитые «швейцарские».

В следующий раз провернуть спектакль группе удалось только 7 октября 2019 года в Калининском районе, где руководитель одного из предприятий на «Мерседесе» «откупился» 27 тысячами долларов и 3 тысячами евро.



А 17 числа того же месяца жертвой мошенников стал на тот момент главред «Эха Москвы в Петербурге» Виталий Дымарский, который рассказал «Фонтанке», как остался без 40 тысяч долларов.

Два последних эпизода, которые следствие инкриминирует группе, произошли с разницей в месяц на одном и том же облюбованном перекрестке на Лесном проспекте. 21 ноября там смогли втянуть в игру немолодого бывшего строителя, который компенсировал за «отцовский подарок» 2 млн рублей. А 22 января одиссея аферистов закончилась, отчасти из-за неправильно выбранной жертвы, но в большей степени из-за того, что они уже были «под колпаком» у полиции. 42-летнего мужчину на «Мерседесе» выбрали из-за того, что он был седой. После передачи 1,5 млн рублей четверых участников — «Полковника», «Лжесвидетеля», «Курьера» и «Водителя» задержали. Ли взяли чуть позже и с погоней. Выскользнувшего из рук силовиков «Хамелеона» объявили в розыск.

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ, с одним из участников группы заключено досудебное соглашение. Остальные пятеро, включая Ли, со следствием не сотрудничают. Дело в ближайшее время поступит в Выборгский районный суд Петербурга.



Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

