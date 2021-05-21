В защиту электросамокатов

Пользоваться системой проката электросамокатов я регулярно начал в Хельсинки в те времена, когда в Петербурге ничего подобного не было. И я могу заверить, что финская столица во многом прошла через все те же проблемы, с которыми сейчас сталкиваются петербуржцы.

Электросамокаты в Хельсинки — это было удобно, ново, доступно и экологично. Вместо того, чтобы ждать дорогой общественный транспорт или идти, я мог легко преодолеть несколько километров все-таки с комфортом. Кроме того, самокат я мог оставить у парадной, а от остановки еще нужно было тащиться. Инфраструктура финской столицы (за исключением нескольких улиц в самом центре) позволяла никому при этом не мешать: отдельная полоса для велодорожек на тротуаре, большие открытые пространства и мало машин. Конечно, как у любого нового явления, у него были и негативные стороны. В 2019-м каждую неделю 3–4 любителя быстрой езды попадали в больницы. Финны ездили на самокатах вдвоем, втроем, нарушали скоростной режим на трассе, катались пьяными, хотя пользовательским соглашением все это запрещено. Я тоже, признаюсь, не без греха. Но со временем ситуация изменилась. Где-то с безответсвенными пользователями кикшеринга боролись штрафами (самый первый выписали 31 июля 2019 года), где-то ограничениями скорости (сейчас официальный лимит 25 км/ч, а некоторые компании ставят ниже), где-то приравнивали электросамокатчиков к уже привычным велосипедистам. Электросамокаты стали частью городского пейзажа Хельсинки как удобное средство микромобильности.

И я думал, что в Петербурге такого никогда не будет. Кто в здравом уме оставит на улице вещь, которая стоит несколько десятков тысяч рублей? Самокат — это для детей, что ли? Однако прошло пару лет — и в городе просто бум электросамокатов. Цветов прокатных компаний столько, что можно сбиться со счета. И сейчас я слышу все те же претензии, что были в Хельсинки. Часть из них, вроде скорости и катания в пьяном виде, это «болезни роста», которые так или иначе решатся. При этом, как мне кажется, гораздо большая проблема не в электросамокатах, а в городе, который сделан не для пешеходов, а для автомобилей. На среднестатистической улице ⅔ отдано под любителей постоять в пробках, из оставшейся трети половину занимают припаркованные машины. И только оставшееся пространство — уж так и быть — отдали пешеходам, которые еще и шарахаются от фасадов домов, с которых зимой падают «сосули», а в остальное время — куски знаменитой петербургской архитектуры. В этой парадигме нет места электросамокатам и любым средствам микромобильности, которые как раз и отличают современный город. Они тут чужеродный элемент, как белые кроссовки петербургской осенью. Но в местах, где есть большие открытые пространства и дорожки для велосипедистов (не бутафорские, а настоящие) электросамокаты выглядят куда более гармонично и, внезапно, никому особо и не мешают.

Лучше порадуйтесь, что петербуржцы могут пройти мимо «ничейной» вещи и не изуродовать ее. По мне, так это знак того, что в городе все хорошо. Евгений Богданов