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В защиту электросамокатов

Почему-то в Петербурге стало модно, как бабки старые, ругать электросамокаты. Однако я предлагаю порадоваться, что такая вещь в нашем городе вообще появилась. И если это явление в самом северном городе-миллионнике не приживется, то дело, как по мне, вовсе не в самокатах.

Пользоваться системой проката электросамокатов я регулярно начал в Хельсинки в те времена, когда в Петербурге ничего подобного не было. И я могу заверить, что финская столица во многом прошла через все те же проблемы, с которыми сейчас сталкиваются петербуржцы.

Электросамокаты в Хельсинки — это было удобно, ново, доступно и экологично. Вместо того, чтобы ждать дорогой общественный транспорт или идти, я мог легко преодолеть несколько километров все-таки с комфортом. Кроме того, самокат я мог оставить у парадной, а от остановки еще нужно было тащиться. Инфраструктура финской столицы (за исключением нескольких улиц в самом центре) позволяла никому при этом не мешать: отдельная полоса для велодорожек на тротуаре, большие открытые пространства и мало машин. Конечно, как у любого нового явления, у него были и негативные стороны. В 2019-м каждую неделю 3–4 любителя быстрой езды попадали в больницы. Финны ездили на самокатах вдвоем, втроем, нарушали скоростной режим на трассе, катались пьяными, хотя пользовательским соглашением все это запрещено. Я тоже, признаюсь, не без греха. Но со временем ситуация изменилась. Где-то с безответсвенными пользователями кикшеринга боролись штрафами (самый первый выписали 31 июля 2019 года), где-то ограничениями скорости (сейчас официальный лимит 25 км/ч, а некоторые компании ставят ниже), где-то приравнивали электросамокатчиков к уже привычным велосипедистам. Электросамокаты стали частью городского пейзажа Хельсинки как удобное средство микромобильности.

И я думал, что в Петербурге такого никогда не будет. Кто в здравом уме оставит на улице вещь, которая стоит несколько десятков тысяч рублей? Самокат — это для детей, что ли? Однако прошло пару лет — и в городе просто бум электросамокатов. Цветов прокатных компаний столько, что можно сбиться со счета.

И сейчас я слышу все те же претензии, что были в Хельсинки. Часть из них, вроде скорости и катания в пьяном виде, это «болезни роста», которые так или иначе решатся. При этом, как мне кажется, гораздо большая проблема не в электросамокатах, а в городе, который сделан не для пешеходов, а для автомобилей. На среднестатистической улице ⅔ отдано под любителей постоять в пробках, из оставшейся трети половину занимают припаркованные машины. И только оставшееся пространство — уж так и быть — отдали пешеходам, которые еще и шарахаются от фасадов домов, с которых зимой падают «сосули», а в остальное время — куски знаменитой петербургской архитектуры. В этой парадигме нет места электросамокатам и любым средствам микромобильности, которые как раз и отличают современный город. Они тут чужеродный элемент, как белые кроссовки петербургской осенью. Но в местах, где есть большие открытые пространства и дорожки для велосипедистов (не бутафорские, а настоящие) электросамокаты выглядят куда более гармонично и, внезапно, никому особо и не мешают.

Лучше порадуйтесь, что петербуржцы могут пройти мимо «ничейной» вещи и не изуродовать ее. По мне, так это знак того, что в городе все хорошо.

Евгений Богданов

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Комментарии (17)

TU104
Согласен, сейчас самое главное - самокаты ! А обнищание населения, пенсионный возраст - всё это пустяки. Граждане самокатчики и вы тоже состаритесь, и думаю, у вас будут другие проблемы на первом месте.
Piter Russo
Автор же сам признает что есть правила пользовательского соглашения которые большинство пользователей среди финнов соблюдает, сам же признает наличие ограничений скорости, сам же признает наличие инфраструктуры. Важную поправку еще нужно сделать на плотность населения в Хельсинки.
Макс Никольский
И да, проблема наша не в самоаатах, а во всеобщем неуважении остальных. И непонимании даже повсеместного ежеминутного неуважения. Ну кто из пешеходов, к примеру, у нас держится именно что своей правой стороны тротуара/перехода? Притом, что это базовое правило беспроблемного движения...
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