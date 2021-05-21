«Давайте сами себя пожалеем». Собянин расстроен низким процентом вакцинированных в Москве

Несмотря на все прилагаемые властями усилия по вакцинации, процент жителей, сделавших прививку от коронавируса, в Москве заметно ниже, чем в европейских городах. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. <...> Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе», — рассказал он на видео в своём блоге.
Собянин также подчеркнул, что пандемия не закончилась, люди продолжают болеть, однако при этом не хотят прививаться, хотя в Москве прививка делается абсолютно бесплатно. «Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках, сейчас ещё и 1 тыс. рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли отовариться в магазинах, лишь бы привились. Никого нет», — посетовал мэр Москвы.
За весь период пандемии, по словам Собянина, вакцинировались 1,3 млн человек из 12 млн. Мэр заметил, что, несмотря на то, что это довольно приличная цифра, она могла быть в два раза больше. «И я бы не стал прививаться, если бы сказали: «давай, просто так привейся». Дело в том, что мы либо привьёмся, либо заболеем. И третьего варианта практически нет. <...> Выбор между «буду болеть» или «не буду болеть». <...> Давайте сами себя пожалеем», — подытожил Сергей Собянин.
Напомним, что Москва находится на первом месте в России по количеству заболевших коронавирусом. В общей сложности в городе выявлено 1 148 508 случаев заражения, из них 3 312 — за последние сутки. Выздоровели
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге полную вакцинацию, по данным городского комздрава, прошли более 500 тыс. жителей. При этом в Смольном предполагают привить ещё минимум 1,5 миллиона петербуржцев. Однако темпы вакцинации в Северной столице медленнее, чем планировалось, в четыре раза.