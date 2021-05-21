«Давайте сами себя пожалеем». Собянин расстроен низким процентом вакцинированных в Москве

Несмотря на все прилагаемые властями усилия по вакцинации, процент жителей, сделавших прививку от коронавируса, в Москве заметно ниже, чем в европейских городах. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. <...> Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе», — рассказал он на видео в своём блоге.



Собянин также подчеркнул, что пандемия не закончилась, люди продолжают болеть, однако при этом не хотят прививаться, хотя в Москве прививка делается абсолютно бесплатно. «Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках, сейчас ещё и 1 тыс. рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли отовариться в магазинах, лишь бы привились. Никого нет», — посетовал мэр Москвы.

