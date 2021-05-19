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Для коллективного иммунитета в Петербурге надо привить ещё 1,5 млн человек

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что для достижения коллективного иммунитета надо привить 70 % взрослых жителей Петербурга. Но процесс идет медленно.

«Если мы говорим о том, что взрослых должно быть вакцинировано не менее 70 %, а взрослых у нас проживает около 4 миллионов человек, получается, что 2,6–2,7 миллиона человек должны иметь иммунитет. Примерно 450 тысяч минимум переболело», — заявил он 19 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

А еще более полумиллиона прошли полную вакцинацию. Он подтвердил, что, по грубым подсчетам, надо привить еще минимум 1,5 миллиона петербуржцев. Но темпы вакцинации медленнее, чем планировалось, в 4 раза. И если бы при полной загрузке иммунную прослойку можно было бы сформировать за лето, то теперь нужно в четыре раза больше времени.

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Комментарии (6)

Хауаю
Нужно не просто заявлять, а как-то стимулировать процесс. Например, сделать вход на массовые развлекательные мероприятия по предъявлению документа о вакцинации либо свежего теста с наличием антител / отрицательного ПЦР. Работодателям поощрять вакцинированных. А так одна болтология. Видимо с большим потоком желающих привиться не справиться, поэтому и агитация такая вялотекущая. Как требуется, власти умеют "уговаривать".
nuga
Прошла по ссылке с Фонтанки на Доктор Питер ,паника и локдаун в Питере и там любопытное высказывание врача о привитом пациенте,у которого антител 400 выше чем у Путина 15 и этот пациент с тяжелейшей пневманией лежит после вакцины,известный театральный деятель Питера.Почитайте о аденовирусах,которые применяют в Спутнике и почему против них ополчились в Бразилии.Они вызывают пневмании и прочую дыхательную заболеваемость и вне вакцин,плюс онкогенны. Поэтому не удивляет,что привился и заболел пневматикой,причем тяжелой.И после этого власть требует прививаться? Зловещий эксперемент.Запели во все голоса.Заболеваемость пошла именно от вакцинированных,вирус мутирует быстрее,прививать не пойми чем в разгар эпидемий и ещё принуждать к этому? Кажется нужно идти к адвокату многим за разъяснением своих прав и подготовкой кейса для процесса вакцинации от первого дня со снятием всех копий,которые подписывает человек и наименование вакцины,а также контрольным обследованием легких,общего анализа крови
Агроном аэродрома
Наращиваем влияние, господа антиантипрививочники, наращиваем! Мне нужен "коллективный иммунитет", нам нужен "коллективный иммунитет", всем разумным нужен "коллективный иммунитет"!! :))
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