Для коллективного иммунитета в Петербурге надо привить ещё 1,5 млн человек

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что для достижения коллективного иммунитета надо привить 70 % взрослых жителей Петербурга. Но процесс идет медленно.



«Если мы говорим о том, что взрослых должно быть вакцинировано не менее 70 % , а взрослых у нас проживает около 4 миллионов человек, получается, что 2,6–2,7 миллиона человек должны иметь иммунитет. Примерно 450 тысяч минимум переболело», — заявил он 19 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

А еще более полумиллиона прошли полную вакцинацию. Он подтвердил, что, по грубым подсчетам, надо привить еще минимум 1,5 миллиона петербуржцев. Но темпы вакцинации медленнее, чем планировалось, в 4 раза. И если бы при полной загрузке иммунную прослойку можно было бы сформировать за лето, то теперь нужно в четыре раза больше времени.