Для коллективного иммунитета в Петербурге надо привить ещё 1,5 млн человек

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что для достижения коллективного иммунитета надо привить
«Если мы говорим о том, что взрослых должно быть вакцинировано не менее
А еще более полумиллиона прошли полную вакцинацию. Он подтвердил, что, по грубым подсчетам, надо привить еще минимум 1,5 миллиона петербуржцев. Но темпы вакцинации медленнее, чем планировалось, в 4 раза. И если бы при полной загрузке иммунную прослойку можно было бы сформировать за лето, то теперь нужно в четыре раза больше времени.