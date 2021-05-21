В Москве появятся медленные зоны для электросамокатов. В Петербурге уже есть похожие

Зоны ограничения скорости электросамокатов до 15 км/ч появятся в Москве. Об этом 21 мая объявили на заседании Мосгордумы. Пока ограничения заработали на самокатах одного кикшеринга. В Петербурге у него тоже есть «медленные» зоны.



Как сообщает столичный дептранс, скорость движения электросамокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центре Москвы — в Театральном проезде и на Большой Лубянке — будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Ограничения уже заработали на самокатах оператора Whoosh.

Ранее в компании рассказали «Фонтанке», что в Петербурге у Whoosh тоже есть такая зона. Она охватывает весь Невский проспект от площади Восстания до Адмиралтейства, примыкания других улиц к нему и часть Лиговского проспекта. Также зона с ограничением скорости до 20 км/ч действует на территории Приморского парка Победы.