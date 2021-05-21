В Москве появятся медленные зоны для электросамокатов. В Петербурге уже есть похожие

Зоны ограничения скорости электросамокатов до 15 км/ч появятся в Москве. Об этом 21 мая объявили на заседании Мосгордумы. Пока ограничения заработали на самокатах одного кикшеринга. В Петербурге у него тоже есть «медленные» зоны.
Как сообщает столичный дептранс, скорость движения электросамокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центре Москвы — в Театральном проезде и на Большой Лубянке — будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Ограничения уже заработали на самокатах оператора Whoosh.
Ранее в компании рассказали «Фонтанке», что в Петербурге у Whoosh тоже есть такая зона. Она охватывает весь Невский проспект от площади Восстания до Адмиралтейства, примыкания других улиц к нему и часть Лиговского проспекта. Также зона с ограничением скорости до 20 км/ч действует на территории Приморского парка Победы.
В Петербурге решением проблемы электросамокатов занимается специальная рабочая группа, куда входят, в частности, операторы сервисов аренды, профильные ассоциации и представители Смольного. На совещании в правительстве они договорились ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. Если оператор по техническим причинам не может сделать это, он должен предупредить пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения.
Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, потому что количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них, а также рассказала, как решают связанные с ними проблемы в регионах.