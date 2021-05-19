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Приземлившийся зонд «Тяньвэнь-1» показал Марс своими «глазами»

Национальное космическое управление Китая опубликовало первые фото с марсохода «Тяньвэнь-1»

Фото: cnsa.gov.cn
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Национальное космическое управление КНР (CNSA) 19 мая опубликовало первые изображения Марса, сделанные марсоходом «Тяньвэнь-1» после успешного приземления зонда, а также короткие видео, снятые во время посадки.

Первое черно-белое фото сделано фронтальной камерой для обхода препятствий, сообщает CNSA. На снимке четко видны местность, в которой приземлился марсоход, и направление движения. Горизонт искажен из-за того, что в камере используется широкоугольный объектив.

Фото: cnsa.gov.cn
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Второе, цветное изображение, сделано навигационной камерой в задней части марсохода. На снимке видны развернутые солнечные панели и антенна марсохода, а также структура поверхности Марса.

Два коротких видеоролика были сняты во время отделения посадочного модуля марсианского зонда «Тяньвэнь-1» от орбитального аппарата.

Фото: cnsa.gov.cn
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Фото: cnsa.gov.cn
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Марсианский зонд «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту успешно приземлился на поверхность Красной планеты 15 мая в южной части равнины Утопия, расположенной в северном полушарии Марса. Он стал первым китайским зондом, приземлившимся на другую планету. В настоящее время марсоход готовится к тому, чтобы покинуть посадочную платформу и приступить к исследованию поверхности.

Фото: cnsa.gov.cn
Фото: cnsa.gov.cn

«Тяньвэнь» — это название программы КНР по освоению Марса. Оно символизирует любовь китайцев к познанию истин мироздания и стремление к инновациям, а переводится как «Вопросы к небу» — в честь произведения китайского поэта Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.). Первую фотографию Марса «Тяньвэнь-1» прислал 6 февраля.

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Комментарии (12)

alexpv
Полагаю россияне должны ответить на это еще большим возведением храмов.))
Trurl
Очередной привет Рогозину! Зато лифт с голосом Гагарина запустили.... Стихи о космосе пишем....
dragvs
Таксе приготовиться на выход...
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