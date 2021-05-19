Национальное космическое управление КНР (CNSA) 19 мая опубликовало первые изображения Марса, сделанные марсоходом «Тяньвэнь-1» после успешного приземления зонда, а также короткие видео, снятые во время посадки.
Первое черно-белое фото сделано фронтальной камерой для обхода препятствий, сообщает CNSA. На снимке четко видны местность, в которой приземлился марсоход, и направление движения. Горизонт искажен из-за того, что в камере используется широкоугольный объектив.
Второе, цветное изображение, сделано навигационной камерой в задней части марсохода. На снимке видны развернутые солнечные панели и антенна марсохода, а также структура поверхности Марса.
Два коротких видеоролика были сняты во время отделения посадочного модуля марсианского зонда «Тяньвэнь-1» от орбитального аппарата.
Марсианский зонд «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту успешно приземлился на поверхность Красной планеты 15 мая в южной части равнины Утопия, расположенной в северном полушарии Марса. Он стал первым китайским зондом, приземлившимся на другую планету. В настоящее время марсоход готовится к тому, чтобы покинуть посадочную платформу и приступить к исследованию поверхности.