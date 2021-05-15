Спускаемый модуль китайского марсианского зонда «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту успешно приземлился на поверхность Красной планеты, сообщает 15 мая Синьхуа со ссылкой на национальное космическое управление КНР. Посадку приурочили к 100-летию основания компартии.
Как отмечает агентство, «Тяньвэнь-1» отправился в космос еще 23 июля 2020 года. А на орбиту Марса он вышел в феврале 2021-го, после почти семи месяцев космического путешествия. Более двух месяцев в Китае выбирали подходящее место для посадки.
«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.