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Первый китайский марсоход успешно приземлился на Красной планете

Спускаемый модуль китайского марсианского зонда «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту успешно приземлился на поверхность Красной планеты, сообщает 15 мая Синьхуа со ссылкой на национальное космическое управление КНР. Посадку приурочили к 100-летию основания компартии.

Как отмечает агентство, «Тяньвэнь-1» отправился в космос еще 23 июля 2020 года. А на орбиту Марса он вышел в феврале 2021-го, после почти семи месяцев космического путешествия. Более двух месяцев в Китае выбирали подходящее место для посадки.

«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Тяньвэнь» — это название программы КНР по освоению Марса. Оно символизирует любовь китайцев к познанию истин мироздания и стремление к инновациям, а переводится как «Вопросы к небу» — в честь произведения китайского поэта Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.). Первую фотографию Марса «Тяньвэнь-1» прислал 6 февраля.

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Комментарии (10)

Steelpain
Вопрос этот мультик на серьёзных щах подорвался?
a.159753123
Союзмультфильму уже заплачено за мультик, на котором российские космические корабли тучами роятся вокруг Марса, Венеры и прочих АльфЦентавров в самом ближайшем будущем? Готов написать ТЗ, за "незадорого".
W Bons
Марс ерунда , наш Р готовит высадку сразу на Сникерс
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