Китайская космическая станция «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») сделала фотографию Марса с расстояния в 2,2 млн километров. Об этом 5 февраля сообщает Китайское национальное космическое управление.
«Тяньвэнь-1» вскоре должен замедлить скорость и выйти на орбиту красной планеты. Станция находится в полете уже 197 дней, она преодолела более 465 млн км. Сейчас до поверхности планеты осталось чуть более 1 млн км.
We have visual! Here's a first image of Mars from Tianwen-1! Source: https://t.co/ATCp8U2qMu (CASC/CNSA) pic.twitter.com/e0ppKIzdYf— Andrew Jones (@AJ_FI) February 5, 2021
«Тяньвэнь-1» запустили 23 июля 2020-го, спускаемый аппарат с марсоходом должен приземлиться на поверхность красной планеты, согласно плану, в мае этого года.