FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Китайский зонд прислал первую фотографию Марса

Китайская космическая станция «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») сделала фотографию Марса с расстояния в 2,2 млн километров. Об этом 5 февраля сообщает Китайское национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1» вскоре должен замедлить скорость и выйти на орбиту красной планеты. Станция находится в полете уже 197 дней, она преодолела более 465 млн км. Сейчас до поверхности планеты осталось чуть более 1 млн км.

«Тяньвэнь-1» запустили 23 июля 2020-го, спускаемый аппарат с марсоходом должен приземлиться на поверхность красной планеты, согласно плану, в мае этого года.

«Тяньвэнь» — это название программы КНР по освоению Марса. Оно символизирует любовь китайцев к познанию истин мироздания и стремление к инновациям, а переводится как «Вопросы к небу» — в честь произведения китайского поэта Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VVSss
А где наш главный космический жулик? С оплывшим лицом. Резинки на батуте меняет?
Mazzzz
Наш батут стоит на запасном пути !
Nafanka
Китайская программа "Площадь-кладбище" (с) приносит свои плоды, без неё бы не было такого рывка! ))) Ну а наши болтуны с Собчаком и ЭльцЫным и ГОИ-то развалили, хотя ГОИ был создан ещё в 1918 году...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний