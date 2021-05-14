Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Доверяйте — но проверяйте: «Фонтанка» собрала самые яркие культурные события этих выходных, но напоминает, что перед выходам лучше свериться с организаторами, ибо во время пандемии события отменяются часто в последний момент. А вот с онлайном — гораздо проще. И варианты виртуальных премьер и прогулок у нас для вас тоже есть.

Актуально

Кимоно-шоу и японские барабаны у сакуры

15, 16 мая, 10.00–17.00, 6+

Самое актуальное для Петербурга сейчас — хорошая погода: поэтому если есть возможность прогуляться под солнцем — ею надо пользоваться. В Ботаническом саду это можно совместить с инстаграмной картинкой и культурным досугом: там пройдет фестиваль «Сакура мацури». И в его программе — не только любование цветущим деревом, но и шоу барабанов, искусство икэбана, национальный танец, запуск воздушных змеев, демонстрация боевых искусств и многое другое.



Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Барковский и Шимко — в премьере Спивака

14 мая, 19.00; 15 мая, 18.00. 16+

Сезон на исходе, а в Молодежном театре на Фонтанке — премьера: «Кабала святош/Мольер» Булгакова в постановке худрука театра Семена Спивака. Обращаясь к этому произведению, режиссер предлагает публике поразмышлять о свободе творчества и взаимной ответственности творческой личности и общества друг перед другом. В премьерном спектакле роль Мольера сыграет Сергей Барковский, короля Людовика — Андрей Шимко, архиепископа де Шаррона — Роман Нечаев.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Хармс и невидимый кролик — в Балтийском доме

До 18 мая

Театральный фестиваль «Встречи в России» уже 23 года подряд фестиваль показывает лучшие спектакли русскоязычных театральных коллективов СНГ и Балтии. В эти выходные, например, можно посмотреть спектакль «Лю-бёф» из Армении по текстам Даниила Хармса, музыкальный спектакль из Кишенева «Белый кролик, или Когда не все дома» по пьесе Мэри Чейз — про 47-летнего героя и его гигантского невидимого кролика и многое другое.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Фарух Рузиматов и звезды Мариинки — в ДК Ленсовета

16 мая, 19.00. 6+

На сцене ДК Леновета ждут звезд балета: в вечере участвуют Фарух Рузиматов, Игорь Колб, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Александра Иосифиди, Рената Шакирова, Кристина Шапран и другие солисты театров России, а также выпускники Академии русского балета им.А.Я. Вагановой. «Корсар» и «Конек-Горбунок», «Ромео и Джульетта» и «Спартак», «Золушка» и «Жизель», а также другие классические произведения предстанут своими лучшими фрагментами в исполнении любимых артистов.

На «Диалогах» обсудят музыку и философию

16 мая, 12.00–16.30. 18+

Время поговорить об актуальном, в этот раз — о книгах. Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин и руководитель издательства «Клаудберри» Александр Троицкий поговорят о книге «Дом» как о примере новых практик финансирования благотворительных проектов. Композитор Владимир Мартынов расскажет о своей книге «Книга перемен. Том 2». А издатель и переводчик Валерий Анашвили расскажет о работе над книгой «Zettel» и правилах жизни Людвига Витгенштейна. Места на встречи в книжном «Подписные издания» уже закончились, а вот трансляции — к вашим услугам, на сайте проекта.



«Ханума» из Выборга — на Литейном

16 мая, 19.00. 12+

Ставить «Хануму» после Товтоногова — дело смелое. С выборгским театром «Святая крепость», лауреатом «Золотой Маски» и «Золотого Софита», это рискнул сделать режиссер Георгий Цнобиладзе. Посмотреть спектакль можно будет в это воскресенье в Петербурге, в Театре на Литейном.

Музыка в городе

Регтайм Стравинского зазвучит в Филармонии

14 мая, 20.00. 6+

Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением дирижера Ярослава Забояркина сыграет программу к 90-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Прозвучат дивертисмент Моцарта, фортепианный концерт Шнитке (солист — Николай Мажара), фрагменты музыки балета «Продавец песка» Русселя и Регтайм для 11 инструментов Стравинского.



«Дочь полка» зайдет в Мариинский с третьей попытки

15 мая, 19.00. 6+

В концертном зале Мариинского театра — концертное же исполнение оперы Доницетти «Дочь полка». Попытка не первая — это перенос с 12 мая и 3 декабря 2020 года. Верим в лучшее и в этот раз. За пультом — Заурбек Гугкаев, партии исполняют: Ольга Пудова, Александр Михайлов, Эвелина Агабалаева и Андрей Серов. Действие происходит в Тироле в 1805 году, в основе сюжета, как это часто бывает, — семейные тайны и большая любовь.



Новое пространство на «Арсенале» откроют рэпом

15 мая, 19.00. 16+

В пространстве завода «Арсенал», которое обещают сделать большим креативным кварталом, открывается новое заведение — Temple Of Deer. На первом концерте выступят рэперы — Хаски, Джизус, SODA LUV, White Punk, SEEMEE, i61 и BUSHIDO ZHO.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







На «Пикник» — в А2

16 мая, 19.00. 16+

У культовой группы «Пикник» не случилось новогоднего «Прикосновения» — концерт был перенесен, и теперь назначен на май. Речь о премьере новой программы, работа над которой шла больше полугода (на тот момент). В этом новом «сюрреалистическом спектакле» Эдмунд Шклярский вновь исполнит соло на футуристических инструментах собственного изобретения.

Новый резидент Дома Радио устроит Fuzz

14 мая, 21.00. 18+

Ну а для тех, кто любит потише, — камерный концерт нового резидента Дома Радио, композитора Андреаса Мустукиса. Состоятся четыре российские премьеры его сочинений. В исполнении солистов musicAeterna публика услышит струнный квартет Consumed, Fuzz для фортепиано, баритон-саксофона и скрипки, Va для флейты, кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано и ударных и Lost highway для флейты, бас-кларнета, скрипки, альта виолончели, фортепиано, контрабаса.



Новое в музеях

Художника из круга Малевича покажут в Михайловском замке

До 14 июня, 6+

Жизнь Льва Юдина (1903–1941) оказалась короткой: художник погиб на Ленинградском фронте, в первом же своем бою, а многие его произведения были утрачены. Двоюродный брат пианистки Марии Юдиной, он учился у Малевича, входил в группу живописно-пластического реализма. В экспозиции в Русском музее представлены все периоды развития мастера — кубистические и супрематические опыты, «странная» графика конца 1920-х и гротескно-бытовая начала 1930-х, пластический реализм (с сюрреалистическими «поправками») живописных натюрмортов и пейзажей второй половины тридцатых и свободный, раскрепощенный рисунок предвоенных лет.

Театр художника Эмиля Капелюша — в новом пространстве Шереметевского

До 27 сентября, 6+

Мир настроений, поисков и находок, ощущений и мыслей — все это есть на выставке известного театрального художника Эмиля Капелюша, которая проходит в новом пространстве Шереметевского дворца — Полярном флигеле. В нескольких залах представлены эскизы декораций и костюмов к знаменитым спектаклям «PRO Турандот», «Буря», «Король Убю», «Орнитология» и др., а также графические серии по мотивам театральных постановок, самостоятельные живописные работы, деревянная и керамическая скульптура, инсталляции и видео.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Ноль-движение и «Шувалово-Озерки» в МИСПе

До 6 июня, 12+

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков — новые выставки. Одна — организатора ноль-движения и группы «Новые художники», участника первых уличных выставок и «Поп-механики» Сергея Курёхина, — Ивана Сотникова (до 6 июня). Другая — Виктора Данилова, одного из основателей творческого объединения «Шувалово—Озерки» (до 11 июля). И третья — Владимира Долгополова, живописца, графика, автора монументальных произведений и керамических пластов, члена творческого объединения «Группа восьми — Лестница». Из представленных авторов не один не дожил до этих дней.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Познавательно

Разобраться в этнографии Мурино

14 мая, 19.30. 18+

В Павильоне Новой Голландии культурный антрополог Ольга Воробьева прочтет лекцию «Мурино: два города под одним названием». Из нее вы узнаете, что в упомянутом населенном пункте есть две «страны», разделенные железной дорогой. То Мурино, которое западное, новое, — это «ФРГ», как именуют его местные жители, то, что восточнее, — «ГДР». И они сильно различаются.

По местам «Осеннего марафона» и «Брата»

15 мая. 12+

Экскурсия «Улица Стремянная: страницы культурной истории» стартует от самой библиотеки на Стремянной, и в ней же нужно и записаться (логично). Куратор и экскурсовод Надежда Гаврис познакомит с домом-сказкой, покажет, где снимались сцены фильмов «Осенний марафон» и «Брат», а также какой была Дворцовая слобода, в которой жили в числе дворцовой прислуги и стремянные.



Фото: Ninara, wikipedia.org Поделиться Поделиться







Узнать о химерах все

16 мая, 20.00.

Онлайн-трансляция проекта «Открытый город» позволит узнать новое об уникальном петербургском здании — Доме городских учреждений на углу Садовой и Вознесенского. Архитектор Александр Лишневский «населил» его удивительными существами — химерами, грифонами, совами и обезьянами, о которых и расскажет экскурсовод Александр Чепель.



Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться







Сочинить песню в стиле нулевых

15 мая, 19.30. 12+

На Новой сцене Александринского театра пройдет лекция из цикла «Как слушать музыку сегодня». Руководитель Открытого Музыкального Лектория Анна Виленская расскажет, как сделать хит из двух-трех аккордов, самому сочинить песню в стиле нулевых и что повлияло на культуру этого времени. Иллюстративным материалом — песни Глюкозы, Тату и «Руки вверх».

На экране

Спектакль Дмитрия Крымова — в кино

15 мая, 17.40. 16+

В «Аврору» стоит сходить не только за современным кино, но и за театральным спектаклем — в записи, конечно. В основе постановки, получившей две премии «Золотая маска», — роман Льва Толстого «Анна Каренина», а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально по такому случаю написанный Львом Рубинштейном текст «Вопросы».

«Наш спектакль «Серёжа» — это не «Анна Каренина», — интригует режиссер Дмитрий Крымов. — Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение».



Фото: Лариса Алексеева-Гроссо/krymov.org Поделиться Поделиться







На «Ленфильме» — «Конец фильма»

14 мая, 20.00. 18+

На киностудии пройдет премьера фильма «Конец фильма» Владимира Котта, а режиссер ответит на вопросы. Картина — про режиссера Митю, который сбегает со съемочной площадки очередного телесериала, и в побеге ему помогает призрак Марчелло Мастроянни. В ролях — Валя Самохин, Яна Троянова, Витя Хориняк и другие.

Танцоры танго — в кадре у Миндадзе

С 13 мая. 16+

Александр Миндадзе, сценарист «Плюмбума» и «Слуги», выпускает новый фильм «Паркет». Его герои — три танцора танго, которые собираются в гостинице перед самым важным в своей жизни выступлением. Но связывает их не только танец.



Автор: YouTube/ Русский Репортаж

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

