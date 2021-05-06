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Миндадзе покажет мир танго

С 13 мая в кинотеатрах начнут показывать «Паркет» — новую работу Александра Миндадзе, сценариста «Плюмбума» и «Слуги» и просто одного из самых значительных отечественных кинематографистов. Вещь эта для Миндадзе достаточно необычная — после эпических и масштабных «В субботу», «Отрыва» и «Милого Ханса…» он взялся за материал камерный и тихий.

Фото: rusreport.com/
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Главные герои — три танцора танго, которые собираются в гостинице перед самым важным в своей жизни выступлением. Связывает их не только танец, но и личные отношения — двое из них супруги, третья — любовница.

Работал над этим фильмом Миндадзе со своим уже постоянным соавтором — румынским оператором Олегом Муту. Состав актеров получился тоже интернациональным: в фильме снялись поляки Агата Кулеша и Анджей Хыра, а также русские Владимир Мишуков и Евгения Додина.

16+

Иван Чувиляев

Фото: rusreport.com/

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