Миндадзе покажет мир танго

С 13 мая в кинотеатрах начнут показывать «Паркет» — новую работу Александра Миндадзе, сценариста «Плюмбума» и «Слуги» и просто одного из самых значительных отечественных кинематографистов. Вещь эта для Миндадзе достаточно необычная — после эпических и масштабных «В субботу», «Отрыва» и «Милого Ханса…» он взялся за материал камерный и тихий.
Главные герои — три танцора танго, которые собираются в гостинице перед самым важным в своей жизни выступлением. Связывает их не только танец, но и личные отношения — двое из них супруги, третья — любовница.
Работал над этим фильмом Миндадзе со своим уже постоянным соавтором — румынским оператором Олегом Муту. Состав актеров получился тоже интернациональным: в фильме снялись поляки Агата Кулеша и Анджей Хыра, а также русские Владимир Мишуков и Евгения Додина.
16+
Иван Чувиляев