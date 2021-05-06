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Антрополог расскажет про Мурино — город контрастов и парадоксов

«Древнее поселение и самый молодой город Ленобласти, частный сектор и высотки, заросли у реки и асфальт», — перечисляет парадоксы лектор Ольга Воробьева. 14 мая слушаем развитие темы в лектории «Новой Голландии». Бесплатно, 18+.

Фото: Красноцветов Кирилл, ru.wikipedia.org
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В самом городе Мурино не просто два города — там две «страны», разделенные железной дорогой. То Мурино, которое западное, новое, — это «ФРГ», как именуют его местные жители, то, что восточнее, — «ГДР». «Западники» (это в основном живущая в новостройках молодежь до 35 лет) неодобрительно косятся на местные торговые центры и обзывают их «шаверматориями». «Восточники» (люди разных возрастов и социальных групп) гордятся древней муринской историей. У «западников» дефицит зелени, у «восточников» — берега Охты и мать-природа. В «ФРГ» — широкие чистые тротуары (правда, общественных пространств нет), в «ГДР» порой и тротуаров нет.

«Как в одном небольшом городе сочетаются настолько разные образы?» — задается вопросом культурный антрополог Ольга Воробьева. А главное — как при такой разнице в менталитете «западных» и «восточных» муринцев создавать единый дизайн-код городской среды?

О результатах исследования слушаем 14 мая на лекции «Мурино: два города под одним названием». Встречаемся в Павильоне «Новой Голландии», регистрация на сайте «Новой Голландии». Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Фото: Красноцветов Кирилл, ru.wikipedia.org

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Комментарии (1)

Mep_HoBoCNBNpcKa
Да весь питер это сплошное Мурино и Шушары - гетто региональное с плохой погодой.
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