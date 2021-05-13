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Ботсад зовёт на фестиваль сакуры

Традиционный фестиваль, приуроченный к цветению сакуры, «Сакура мацури» в этом году наконец пройдёт со всеми атрибутами — от чаепитий до стрельбы из лука.

Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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Фестиваль в 2021 году обещает много активностей: от созерцания цветущих деревьев и японской каллиграфии до квестов и выступлений клубов боевых искусств.

Весна в этом году поздняя, но оттого долгожданная. 15 и 16 мая в Ботаническом саду пройдёт праздник в японском стиле. Гости увидят традиционные боевые искусства и кимоно-шоу, искусства икебаны, каллиграфии и японской стрельбы из лука. По игре на барабанах тайко даже будет мастер-класс. Для тех, кто хочет созерцать не только сакуру и каллиграфию, будет работать выставка гербариев из коллекции Карла Максимовича, который считается родоначальником японской ботаники. Если же вы устанете от Японии в этом буйстве, можно будет прогуляться по оранжереям сада.

В Зелёном домике пройдет несколько выставок: икебаны «Облако цветов…»; выставка живописи, вдохновленной японским искусством, «Тихая красота» и выставка японского декоративно-прикладного искусства.

В оба фестивальных дня пройдут выступления театра «Мимигранты» с играми и загадками, а для детей будет квест «Вишнёвый дракон». В честь фестиваля можно будет погулять и по Японскому саду, он будет открыт для входа 15 мая с 12:00 до 16:30 и 16 мая с 11:30 до 16:00.

16 мая в 14 часов рядом с Японским садом будут запускать воздушных змеев.

Фестиваль «Сакура мацури» пройдёт в Ботаническом саду 15–16 мая с 10:00 до 16:30. Подробную программу ищите на сайте сада.

6+

Анастасия Семенович

Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

VF812
то где билеты за налик по 700, а пенсионерам по 500? спасибо, не надо
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