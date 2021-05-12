В Петербург нагрянут рэперы во главе с Хаски

В середине мая Северная столица будет находиться в настоящем рэп-прессинге. Моргенштерн готовится качать зал Музея стрит-арта, а днем ранее — 15 мая — в пространстве Temple Of Deer, что на территории бывшего завода «Арсенал», состоится настоящий рэп-фестиваль, приуроченный к открытию пространства Temple Of Deer. Поклонники хип-хопа смогут услышать Джизуса, SODA LUV, BUSHIDO ZHO, SEEMEE, White Punk и i61, а гвоздем вечера, несомненно, станет Хаски — один из самых популярных и самобытных артистов современной сцены (16+).

Дмитрия Кузнецова (настоящее имя Хаски) Петербург не слышал очень давно — последний концерт Хаски в Северной столице был задолго до альбома «Хошхоног», а ведь с этого релиза уже прошло почти 9 месяцев. Концерты, конечно, планировались, но переносились по всем очевидной причине.



Сольного Хаски мы сможем послушать в июне, а выступление рэпера в рамках фестиваля можно воспринимать как перекус перед основным блюдом. Сет-лист неизвестен, но точно не обойдется без хитов уровня «Черным-черно», «Иуды» и «Пули-дуры».



Что до остальных музыкантов, то вы наверняка могли слышать и о Джизусе — молодой парень Владислав Кожихов начинал свой творческий путь как типичный рэпер новой школы, но потом несколько сменил имидж и стал рок-героем с гитарой в руках и живыми музыкантами на сцене. Джизус даже был на «Вечернем Урганте», что до сих пор считается своеобразной меткой признания.

