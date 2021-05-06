Моргенштерн приедет в Петербург и устроит «дикий слэм» в музее

Моргенштерн быстро вошел в ту категорию звезд, которые в представлении не нуждаются. Почти каждый его трек — хит, а в СМИ едва ли не каждую неделю появляется новый инфоповод, связанный с рэпером. Так что неудивительно, что концерт Моргенштерна в Петербурге пройдет с большим размахом. 16 мая скандальный музыкант будет выступать в Музее стрит-арта (18+).

Кратко перечислять основные регалии артиста в случае с Алишером Валеевым едва ли нужно: кто о нем не знал, тот узнал после интервью Юрию Дудю. Альбом «Легендарная пыль», сделанный за неделю и ставший абсолютным хитом, трек «Кадиллак», совместная песня с Тимати, скандальное сотрудничество с одним из крупнейших российских банков — вот лишь неполный список заслуг Моршенштерна.

Если и этого мало, то вот вам еще: в конце мая Алишер обещает выпустить новый альбом, а до этого каждую неделю планирует презентовать по одному треку. Первый — LECK — уже вовсю штурмует чарты. В создании этой композиции принял участие Imanbek — тот самый парень, который получил «Грэмми» за ремикс песни Saint Jhn «Roses».



На концерте в Северной Столице прозвучат все самые бронебойные (и не всегда цензурные) хиты Моргенштерна, а также состоится выступление звукорежиссера и друга Алишера — музыканта Славы Мэрлоу, который делает первые и весьма успешные шаги в сольном творчестве. Это будет первое выступление Славы на настолько большой сцене.



Кстати, на всякий случай уточним — Моргенштерн выступает с живым составом, так что энергетика на его концертах вполне себе рок-н-рольная! Так что обязательно будет и слэм, и прыжки со сцены в толпу, и все прочие активности. Хотя, конечно, в пандемийную пору лучше бы избегать такой близости с незнакомыми людьми.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

