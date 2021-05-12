Мизулина заявила об отмене концерта Моргенштерна в Петербурге. Организаторы — о переносе

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила 12 мая об отмене концерта рэпера Моргенштерна, который должен был в это воскресенье пройти в музее стрит-арта.
«Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — сказала Мизулина.
Организаторы, в свою очередь, заявили лишь о переносе выступления.
«В связи с продлением в городе коронавирусных ограничений, запрещающих танцпол в любом его виде, наш концерт, увы и ах, переносится. Новая дата станет известна очень скоро! Все билеты действительны, их не надо сдавать или обменивать», — написано в официальной группе встречи.
Петербургский концерт рэпера неоднократно переносился с апреля прошлого года из-за пандемии.
Ранее Украина запретила Моргенштерну въезд на территорию страны из-за пропаганды культа насилия, жестокости и наркотиков.