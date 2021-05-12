Украина объяснила причину запрета въезда в страну для Моргенштерна

Служба безопасности Украины объяснила включение российского рэпера Моргенштерна в список людей, которым закрыт въезд в республику.
«СБ Украины предоставила предложения минкультуры и информполитики Украины включить указанного гражданина Российской Федерации <...> к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», — цитирует 12 мая заявление ведомства агентство «Украинские новости».
Украинская сторона полагает, что в своем творчестве музыкант Алишер Валеев якобы пропагандирует «культ насилия и жестокости», а также наркотики. В СБУ посчитали, что Моргенштерн на своих концертах «создает предпосылки для конфликтных ситуаций». Минкульт Украины внес россиянина в свой черный список 29 апреля. Причина тогда не называлась. Рэпер стал 181-м деятелем культуры из России, которому закрыли въезд на Украину.