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Что общего между «Осенним марафоном» и «Братом» и при чем тут слон — расскажут в библиотеке

Улица небольшая, но слона по ней водили. А вот зачем — расскажут (в числе многого прочего) во время пешеходной экскурсии 15 или 26 мая. 12+

Фото: Ninara, wikipedia.org/
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В сказке «Конек-горбунок» царь желает наградить Ивана: «Будь же царский стремянной!» В России это был придворный чин. А там, где улица Стремянная, в 1730-х была Дворцовая слобода, в которой жили в числе дворцовой прислуги и стремянные. Правда, уже при Петре I чина такого не стало, а стремянными называли служителей конюшего двора. Той, какой была эта одна из старейших в Петербурге улиц в XVIII веке, мы не увидим: ее нынешний облик сложился во второй половине XIX — начале XX века. Но, говорят в библиотеке, «здесь можно встретить постройки едва ли не всех стилей и направлений — от периода расцвета классицизма до модерна». И, как обычно на старых улицах, можно останавливаться у каждого дома и слушать историю. У дома №5, например, — про спроектировавшего его архитектора Романа Кузьмина: он же строил Ярославский вокзал в Москве (потом, правда, основательно перестроенный). В доме №10 (сейчас там новое здание) жил Сергей Худеков, драматург, беллетрист — и создатель знаменитого Сочинского дендрария. Дом №11 построили представители русского модерна Алексей Бубырь и Николай Васильев (он автор петербургской Соборной мечети) — дом так Бубырю понравился, что он выкупил помещения под мастерскую.

Куратор и экскурсовод Надежда Гаврис познакомит с домом-сказкой, покажет, где снимались сцены фильмов «Осенний марафон» и «Брат», ну и расскажет про то, как «по улице слона водили».

Экскурсия «Улица Стремянная: страницы культурной истории» стартует от самой библиотеки (Стремянная, 20). Записаться можно на страничке библиотеки «На Стремянной» во «ВКонтакте» или по телефону 572–30–65.

Александра Шеромова

Фото: Ninara, wikipedia.org/

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