Премьера в Молодежном театре на Фонтанке: «Кабала святош/Мольер» Семена Спивака

Режиссер Семен Спивак неоднократно работал с булгаковскими текстами: несколько лет в Молодежном театре на Фонтанке шли «Дни Турбиных», позже был поставлен спектакль «Дон Кихот». 14 и 15 мая в Молодежном театре состоится премьера спектакля «Кабала святош/Мольер», который замкнет эту своеобразную трилогию.



Фото: Юлия Кудряшова, фото предоставлено театром Поделиться Поделиться







Для истории про обласканного властью, а затем ею же и погубленного драматурга Жана-Батиста Мольера (Сергей Барковский) художник-постановщик Степан Зограбян построил на сцене три мира и каждый обозначил определенным цветом — желтым, красным или черным. Людовика XIV (Андрей Шимко) поместили на верхний, красный, уровень. Обитателей этого мира одели в белоснежные костюмы, стилизованные под современность. Мир мольеровской труппы — на уровне первого ряда. Он полон подробных театральных и бытовых деталей, а артисты носят буффонные одеяния, напоминающие те, что предпочитали во времена действия пьесы. Главный мольеровский враг — архиепископ Шаррон (Роман Нечаев) — расположился между этими уровнями. Он и его свита предпочитают исключительно черный цвет. Яростная борьба светлых и темных сил, идущая в каждом герое, будет подчеркнута еще и музыкой, сочиненной композитором Игорем Корнелюком.



«Мне кажется, что в конфликте между художником и властью виновата не только власть, но и художник. Это, возможно, прозвучит парадоксально, но если мы внимательно будем читать пьесу «Кабала святош», то поймем, что художник изображен в ней неоднозначно. И это важный акцент. Мы хотим показать объективную картину истории, рассказанной Булгаковым. В бедах человека во многом виноват он сам. Я не сужу Мольера, но пытаюсь увидеть в объеме личность художника с его вершинами и недостатками», — размышляет Семен Спивак.

Начало в 18:00.

16+

Наталия Эфендиева

