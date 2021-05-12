Эрмитаж назвал дни бесплатного посещения в мае, но регистрироваться на сайте все равно придется

Государственный Эрмитаж объявил дни бесплатного посещения в мае. Приобщиться к прекрасному можно будет в Международный день музеев, 18 мая. Такая возможность будет у индивидуальных посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба, а также Музея императорского фарфорового завода. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно забронировать бесплатный билет в разделе «День музеев».



Второй бесплатный день — 20 мая — коснется только детей до 18 лет, курсантов, учащихся сузов, вузов, а также многодетных семей. Им также нужно заблаговременно забронировать билеты.