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Эрмитаж назвал дни бесплатного посещения в мае, но регистрироваться на сайте все равно придется

Эрмитаж пустит бесплатно в Международный день музеев после регистрации

Государственный Эрмитаж объявил дни бесплатного посещения в мае. Приобщиться к прекрасному можно будет в Международный день музеев, 18 мая. Такая возможность будет у индивидуальных посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба, а также Музея императорского фарфорового завода. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно забронировать бесплатный билет в разделе «День музеев».

Второй бесплатный день — 20 мая — коснется только детей до 18 лет, курсантов, учащихся сузов, вузов, а также многодетных семей. Им также нужно заблаговременно забронировать билеты.

Если бесплатные билеты закончатся — расстраиваться не стоит. «Учащиеся, студенты и курсанты могут посетить Главный штаб бесплатно со вторника по воскресенье по сеансам в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, а также по дополнительным вечерним сеансам в 18:00 по средам и пятницам», — напомнили в Эрмитаже.

Ранее музей рассказал о новом этапе своей жизни, введении новой категории билетов в Главный штаб и планах по изменению тарифной политики.

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