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Эрмитаж объявил новый этап своей жизни. Музей вводит с мая новые категории билетов

Эрмитаж вводит с мая новые категории бесплатных билетов в Главный штаб

Государственный Эрмитаж 26 апреля рассказал о планах введения новой схемы посещения, частью которой станет появление новой категории билетов. Речь идет о бесплатных билетах в здании Главного штаба для детей до 18 лет независимо от гражданства, российских пенсионеров, инвалидов I и II категорий. Сохранится право бесплатного посещения для студентов и курсантов российских учебных заведений.

Поскольку Эрмитаж по-прежнему не может отказаться от практики маршрутов и квотированного посещения, введенного из-за пандемии, число бесплатных билетов будет ограничено, их покупка требует документального подтверждения статуса.

Возможность появления бесплатных билетов для этих же категорий граждан в главный музейный комплекс на ежедневной основе изучается — она будет зависеть от потоков посетителей. Пока что им предлагают новый льготный билет за 300 рублей и отдельный вход в музей. В музее напоминают: «Все эти привилегии не обеспечиваются ни государственными законами, ни государственной компенсацией — они обеспечены заработком музея и пожертвованиями меценатов».

Также в продаже появятся льготные билеты во Дворец Меншикова, Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», Золотую и Бриллиантовую кладовые.

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Комментарии (9)

Yksy
Когда уже маршруты отменят? :(((
Djnyana
Ну, нет, господа, хочу вначале осмотреть Дворец под Геленджиком! А, уж затем - буду выбирать! )
Cygne
Люди не ценят того, что получают бесплатно.
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