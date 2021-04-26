Эрмитаж объявил новый этап своей жизни. Музей вводит с мая новые категории билетов

Государственный Эрмитаж 26 апреля рассказал о планах введения новой схемы посещения, частью которой станет появление новой категории билетов. Речь идет о бесплатных билетах в здании Главного штаба для детей до 18 лет независимо от гражданства, российских пенсионеров, инвалидов I и II категорий. Сохранится право бесплатного посещения для студентов и курсантов российских учебных заведений.



Поскольку Эрмитаж по-прежнему не может отказаться от практики маршрутов и квотированного посещения, введенного из-за пандемии, число бесплатных билетов будет ограничено, их покупка требует документального подтверждения статуса.

