Заместитель прокурора Красносельского района Петербурга скоропостижно скончался в Москве

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, Сафаралиев приехал в столицу на майские праздники проведать родителей. Трагедия произошла за праздничным столом. Три дня назад во время обеда ему стало плохо, медики скорой помощи констатировали смерть.
По данным нашего издания, этой зимой
Тело прокурора уже доставили на родину в Дагестан, где похоронили по мусульманскому обычаю.
В прокуратуре Керим Сафаралиев служил пять лет, последние два года занимал должность заместителя прокурора Красносельского района Петербурга и отвечал за процессуальный блок.