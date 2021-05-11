Заместитель прокурора Красносельского района Петербурга скоропостижно скончался в Москве

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, Сафаралиев приехал в столицу на майские праздники проведать родителей. Трагедия произошла за праздничным столом. Три дня назад во время обеда ему стало плохо, медики скорой помощи констатировали смерть.



По данным нашего издания, этой зимой 34-летний мужчина тяжело переболел вирусной инфекцией, после больницы жаловался друзьям на одышку и перманентное чувство усталости.



Тело прокурора уже доставили на родину в Дагестан, где похоронили по мусульманскому обычаю.

