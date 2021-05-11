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Заместитель прокурора Красносельского района Петербурга скоропостижно скончался в Москве

Заместитель прокурора Красносельского района Петербурга Керим Сафаралиев умер во время обеда.

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, Сафаралиев приехал в столицу на майские праздники проведать родителей. Трагедия произошла за праздничным столом. Три дня назад во время обеда ему стало плохо, медики скорой помощи констатировали смерть.

По данным нашего издания, этой зимой 34-летний мужчина тяжело переболел вирусной инфекцией, после больницы жаловался друзьям на одышку и перманентное чувство усталости.

Тело прокурора уже доставили на родину в Дагестан, где похоронили по мусульманскому обычаю.

В прокуратуре Керим Сафаралиев служил пять лет, последние два года занимал должность заместителя прокурора Красносельского района Петербурга и отвечал за процессуальный блок.

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Комментарии (6)

Жора__
за обедом? в Рамадан?!!! Но похороны по мусульманским традициям.
Silver867
Интересно, а в Махачкале есть зампрокурора по фамилии Петров или Иванов?
Antuan Rokanten
Люди в таком молодом возрасте уходят, а они пенсионный возраст поднимают для мужчин до 65 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин - 66 лет. Делайте выводы.
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