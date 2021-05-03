В Челябинске пришли к школьнику, обвиняемому по «дадинской статье». Силовикам досталась флешка с домашкой

В Челябинске полицейские провели обыск у школьника, обвиняемого в многократном нарушении порядка организации общественного мероприятия. Об этом со ссылкой на слова одиннадцатиклассника 3 мая пишет «МБХ.Медиа».



По словам самого Александра Кашеварова, обыск прошёл, когда его не было дома. Правоохранители изъяли флешку, на которой были домашние задания.



18-летнего координатора движения «Весна» ранее сняли с рейса в Екатеринбурге. В конце апреля МВД по Челябинской области возбудило дело по так называемой «дадинской статье» в отношении горожанина 2003 года рождения (212.1 УК РФ). Под описание подходит Кашеваров.

