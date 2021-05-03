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В Челябинске пришли к школьнику, обвиняемому по «дадинской статье». Силовикам досталась флешка с домашкой

В Челябинске прошли обыски у 18-летнего обвиняемого по «дадинской статье»

В Челябинске полицейские провели обыск у школьника, обвиняемого в многократном нарушении порядка организации общественного мероприятия. Об этом со ссылкой на слова одиннадцатиклассника 3 мая пишет «МБХ.Медиа».

По словам самого Александра Кашеварова, обыск прошёл, когда его не было дома. Правоохранители изъяли флешку, на которой были домашние задания.

18-летнего координатора движения «Весна» ранее сняли с рейса в Екатеринбурге. В конце апреля МВД по Челябинской области возбудило дело по так называемой «дадинской статье» в отношении горожанина 2003 года рождения (212.1 УК РФ). Под описание подходит Кашеваров.

В 2020 году в Челябинске молодой активист вышел на одиночную акцию с плакатом в поддержку покончившей с собой журналистки Ирины Славиной.

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Комментарии (11)

tochilshik
интересно,квартиру штурмом брали? ведь опасный преступник,скрепы в опасносте!
Виктор Наворски
18-летний школьник звучит дико для закончивших школу еще в СССР
М.Венедиктов
С другой стороны, нельзя не отметить человечность челябинских правоохранителей: парня не стали приговаривать к «обыску по-нижегородски» (когда свидетель/подозреваемый сам прыгает в огонь). А то бы и делу конец и другим наука.
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