«Срочно организовать обход жилых домов». Петербургских дворников отправили искать политическую агитацию

«Срочно необходимо организовать обход жилых домов и осмотры подъездов и почтовых ящиков на предмет наличия информационных листовок. При обнаружении изымать и докладывать об адресах и количестве листовок», — говорится в сообщении. К нему приложено изображение агитации штаба Алексея Навального (скрин рассылок есть в распоряжении редакции).

«Фонтанка» связалась с автором рассылки, он не стал отрицать причастность к сообщению: «Мне самому это переслали, но я не готов комментировать и не понимаю, что вас смутило, я вам перезвоню». Больше Куралов на звонки «Фонтанки» не отвечал.



По данным нашего издания, не все адресаты послания готовы беспрекословно выполнять поручение. «Формально мы следим только за чистотой, никакой политики. В ящиках людей копаться не будем», — рассказал чиновник одного из районов.

