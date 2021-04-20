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«Срочно организовать обход жилых домов». Петербургских дворников отправили искать политическую агитацию

Замглавы жилищного комитета Петербурга попросил районных чиновников искать агитки штабов Навального в почтовых ящиках

Районные администрации Петербурга вечером 20 апреля получили обращение с просьбой организовать обход жилых домов. Такое поручение им переслал замглавы жилищного комитета Степан Куралов.

«Срочно необходимо организовать обход жилых домов и осмотры подъездов и почтовых ящиков на предмет наличия информационных листовок. При обнаружении изымать и докладывать об адресах и количестве листовок», — говорится в сообщении. К нему приложено изображение агитации штаба Алексея Навального (скрин рассылок есть в распоряжении редакции).

«Фонтанка» связалась с автором рассылки, он не стал отрицать причастность к сообщению: «Мне самому это переслали, но я не готов комментировать и не понимаю, что вас смутило, я вам перезвоню». Больше Куралов на звонки «Фонтанки» не отвечал.

По данным нашего издания, не все адресаты послания готовы беспрекословно выполнять поручение. «Формально мы следим только за чистотой, никакой политики. В ящиках людей копаться не будем», — рассказал чиновник одного из районов.

Центр Петербурга тем временем обрастает заборами. Во вторник ограждения были замечены на Невском проспекте, накануне — на Дворцовой площади. Отметим, что петербургская полиция никогда не применяла водометы для разгона несанкционированных акций. Прошлым летом широко разошлись кадры белорусских протестов, где против оппонентов действующего президента Лукашенко выставили подобную спецтехнику.

Ранее МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России выступила с аналогичным предупреждением.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

264541031
Дармоеды! У нас во дворе дворники чтобы убрались нужно ходить и пинки раздавать! Будут они по ящикам шарить. Как же достали уроды.
Piter Russo
А у дворников есть ключи от почтовых ящиков жильцов домов?
Какие-то перегибы на местах и в умах..
Павел Павлов
Дворники не читали про Чиполлино ,не читали 451 градус по Фаренгейту,зато хорошо знают Ходжу Насреддина,ящики проверять не будут,забьют.
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