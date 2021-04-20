Ограждения установили в два ряда, так, чтобы ограничить полностью проход пешеходов на площадь. Помимо заборов, на подъездах к площади также лежат знаки дорожного движения, предупреждающие об ограничениях движения в связи с ремонтными работами.



Новые элементы благоустройства привезли к Дворцовой на грузовике компании «Монтажник», занимающейся «комплексной организацией мероприятий», как гласит надпись на автомобиле.