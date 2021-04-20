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На Дворцовой площади появились заборы после предупреждений властей о несогласованных акциях

На Дворцовой площади в ночь на 20 апреля появились железные заборы. Их установку застал корреспондент «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Ограждения установили в два ряда, так, чтобы ограничить полностью проход пешеходов на площадь. Помимо заборов, на подъездах к площади также лежат знаки дорожного движения, предупреждающие об ограничениях движения в связи с ремонтными работами.

Новые элементы благоустройства привезли к Дворцовой на грузовике компании «Монтажник», занимающейся «комплексной организацией мероприятий», как гласит надпись на автомобиле.

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Накануне, 19 апреля, МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России вслед за коллегами решила предупредить россиян о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Ранее ограждения на Дворцовой площади уже устанавливали в январе и феврале, в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Olen
Как раз НАРОД в передвижении никто не ограничивает, а вот полупьяное быдло орущее благим матом очень даже необходимо.
Странно что они категорически не хотят это делать у себя в Луге, Купчино или Ржевке. Всё равно как бараны толпой прутся на Дворцовую.
Владислав М
Это же надо так бояться собственный народ. Наверное нередко страшный сон снится, что лишили денег и власти, и ведут в суд.
Diderot
Как они жутко боятся своего народа
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