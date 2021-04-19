Генпрокуратура РФ вслед за МВД предупреждает о незаконных акциях протеста

В прокуратуре подчеркнули, что призывы к массовым беспорядкам и участие в них на несанкционированных акциях протеста будут квалифицированы по статьям Уголовного кодекса. Кроме того, в ведомстве напомнили, что неудаление призывов к участию в подобных акциях влечет административную ответственность для IT-компаний.

Генпрокуратура России вслед за МВД решила предупредить россиян о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста. Соответствующее заявление опубликовано на сайте надзорного ведомства 19 апреля.

«Следует отметить, что в сети «Интернет» уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. <...> Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», — предупредили в Генпрокуратуре.

Ранее в МВД призвали россиян воздержаться от акций протеста из-за коронавируса и «деструктивных элементов».

