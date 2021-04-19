МВД просит россиян воздержаться от акций протеста из-за коронавируса и «деструктивных элементов»

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность», — говорится в сообщении.



В полиции также попросили предостеречь от участия в подобных акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних. В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

