МВД просит россиян воздержаться от акций протеста из-за коронавируса и «деструктивных элементов»

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность», — говорится в сообщении.
В полиции также попросили предостеречь от участия в подобных акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних. В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
«Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — подытожили в ведомстве.