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МВД просит россиян воздержаться от акций протеста из-за коронавируса и «деструктивных элементов»

МВД призвало россиян не участвовать в массовых акциях протеста

МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Соответствующее заявление опубликовано 19 апреля на сайте ведомства.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность», — говорится в сообщении.

В полиции также попросили предостеречь от участия в подобных акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних. В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

«Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — подытожили в ведомстве.

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Комментарии (23)

вадики
Помогите кто чем может(Очень кушац хочетца((На работу не устроится не берут((Деняк нет совсем(Умираю с голоду(((Нужно срочно всем выходить за Навального!!!
Zmeika
а граждане просят (пока просят) МВД (представителей Государства) соблюдать законы, написанные законодателями (Государством же), в том числе, соблюдать права заключённых - например, давать врачам доступ к заключенному, если он об этом просит. Да все законы соблюдать надо, тем более, сами же их и насочиняли. Иначе - получите русский бунт, бессмысленый и беспощадный. Так?
nalchik11
Граждане просят МВД пойти далеко и надолго
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