Железные заборы к 21 часу успели выставить пока только с чётной стороны Невского проспекта до канала Грибоедова. Также со вчерашнего дня огорожена Дворцовая площадь, заборы поставили и вокруг Александровского сада.
Накануне, 19 апреля, МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России вслед за МВД решила предупредить россиян о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста.
Ранее ограждения на Дворцовой площади уже устанавливали в январе и феврале, в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.