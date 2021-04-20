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В Петербурге появились заборы вдоль Невского проспекта

Коммунальные службы установили заборы вдоль Невского проспекта. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вечером 20 апреля вдоль тротуара ограды выставляли сотрудники одного из Жилкомсервисов Центрального района.

Железные заборы к 21 часу успели выставить пока только с чётной стороны Невского проспекта до канала Грибоедова. Также со вчерашнего дня огорожена Дворцовая площадь, заборы поставили и вокруг Александровского сада.

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Накануне, 19 апреля, МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России вслед за МВД решила предупредить россиян о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста.

Ранее ограждения на Дворцовой площади уже устанавливали в январе и феврале, в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Милая +
Лучше бы Фонтанка сообщила, в какое время завтра лучше не выходить из дома, чтобы случайно не попасть под раздачу в центре нашего прекрасного города. Как мне это всё не нравится!
Foxit
И обязательно к новости приплели отвального.
spb7771250
Это чего же такого они (он) завтра объявить собираются?
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