Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» проинспектировала 22 городские территории, выдвинутые Смольным на голосование за скорейшее благоустройство. Крупные парки в оживленных местах будут конкурировать c пустырями на окраинах, куда не ступала нога садовника.

Петербуржцам предложили выбрать территории, которые благоустроят в первую очередь по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На голосование вынесут 22 зеленые зоны разной степени запущенности - как минимум по одной в каждом районе города. Адреса, набравшие больше всего голосов, обещают благоустроить в 2022 году, аутсайдерам придется ждать до 2030-го.



Автор: Карта подготовлена администрацией Петербурга

Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая на сайте 78.gorodsreda.ru. В нем смогут принять участие горожане от 14 лет. Для этого надо будет войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться на сайте. Каждый участник сможет отдать свой голос только за одно место. Пользовательское соглашение запрещает создавать несколько учётных записей, если они принадлежат одному и тому же лицу, а администрация вправе удалять учетные записи и отказывать в регистрации без объяснения причин. Вероятно, этот механизм должен защитить от накруток и ботов, из-за которых аннулировали результаты голосования за проект преображения Парка Академика Сахарова.

В Смольном уверяют - за последние два года благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже 60 городских территорий. «В их числе набережные рек Карповки, Охты, пляж у Верхнего Суздальского озера, Малый Ильинский сад и Большой Ильинский сад, сад у Ивановского карьера, скейт-парки под Коломяжским путепроводом и мостом Бетанкура», - сказано в релизе. В соответствующем разделе на сайте пока опубликованы только 10 готовых локаций. Часть их них, например скейт-парки, сделаны в рамках «Твоего бюджета». Как пояснили в комитете по благоустройству, этот проект входит в «Формирование комфортной городской среды» в части строительства и благоустройства.



Территории для участия в голосовании на уровне районов отбирались с помощью локальных голосований жителей на официальных сайтах и в соцсетях районных администраций. Финальный, городской, список формировался при главном условии - не менее одного кандидата от каждого района. При этом в одном из районов «Фонтанке» сообщили, что отправили на городской уровень объемный список из 10-15 позиций, как именно отсеивали большинство из них администрации неизвестно.

«В перечень для голосования вошли в том числе новые участки, предложенные жителями и муниципальными образованиями для благоустройства. Обсуждение по вопросам благоустройства некоторых объектов носит резонансный характер и настойчиво обсуждается горожанами. Поэтому в рамках единого весеннего голосования все петербуржцы (вне зависимости от района проживания) смогут определить приоритетность работ», - сообщили «Фонтанке» в Комблаге.

Все 22 адреса планируют благоустроить до 2030 года. Чем больше голосов наберет объект - тем раньше. Самые востребованные у горожан места обещают привести в порядок уже в следующем году. В этом году проект предусматривает благоустройство 11 общественных пространств. Может быть больше, если на это будут деньги. Петербург не получает федеральную субсидию и реализует проект за счет городского бюджета. Как ни странно, в коронавирусном 2020 году средств хватило на 30 объектов, вместо плановых 12. Такие данные привели в комитете по благоустройству.



На предстоящее голосование вынесено как минимум по одному адресу в каждом районе города, по два - в Калининском и Красногвардейском, а сразу три - в Петроградском. Сравнивать их с друг другом объективно сложно - они разные по площади, проходимости, степени ухоженности и проработанности проектов благоустройства. Концепции развития некоторых из них уже демонстрировались жителям ранее. Например, компания ООО «Краспик» уже разработала концепцию благоустройства Любашинского сада в Калининском районе. Согласно проекту, там может появиться амфитеатр для проведения мероприятий, зоны отдыха с арт-объектами, необычные скамейки, специальные столики для игры в шахматы, качели и скейт-парк.



Концепция благоустройства Любашинского сада в Калининском районе Фото: Калининский район Санкт-Петербурга Любашинский сад в Калининском районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Любашинский сад в Калининском районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Любашинский сад в Калининском районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Концепция благоустройства расположенного рядом Кондратьевского сада, который меньше по площади, предусматривает обустройство новой детской площадки, выложенных плиткой дорожек, скамеек и посадку новых деревьев и кустарников.



Концепция благоустройства Кондратьевского сада Фото: Скриншот видео Кондратьевский сад Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В 2020 году готовились к благоустройству еще несколько территорий. Сквер Подводников в Кронштадте в конце года получил новую подсветку. Там планируют создать многофункциональное общественное пространство с современным оборудованием и «малыми архитектурными формами», посадить деревья, кустарники и оформить цветами. Судя по комментариям, не все жители Кронштадта согласились с тем, что благоустройство нужно именно этому скверу.



Сквер Подводников в Кронштадте Фото: Подслушано в Кронштадте Поделиться Поделиться







В Красногвардейском районе родилась идея проекта Ржевский коридор - памятного общественного пространства с реальными оборонительными сооружениями и другими историческими объектами на территории, ограниченной Ржевской улицей, улицей Красина, Горелым ручьем и Рябовским шоссе. В центре проекта - одна из четырех стелл мемориальной трассы «Ржевский коридор блокады» (их отремонтировали в конце 2019 года) и расположенный напротив хлебозавод «Ржевка Хлеб», где выпекался блокадный хлеб. Небольшая часть парка находится в частной собственности, но при благоустройстве ее затрагивать не планируют.



Проект общественного пространства «Ржевский коридор» Фото: Предоставила Мария Ильина Проект общественного пространства «Ржевский коридор» Фото: Предоставила Мария Ильина Поделиться Поделиться







Концепцию развития разработала архитектор Мария Ильина. Проект обсуждали в июле в подростково-молодежном клубе «Рейд 2.0», а также в феврале на встрече районной администрации с жителями в школе №125. Сейчас «Ржевский коридор» выглядит так.



«Ржевский коридор» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» «Ржевский коридор» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» «Ржевский коридор» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще одна территория, представляющая на голосовании Красногвардейский район - загадочный Пейзажный парк на берегу Охты, занимающий около 50 га. Он расположен рядом со строящимся ЖК «Цветной город» и получил название в честь одноименной улицы. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе района, концепция благоустройства этой местности пока в стадии обсуждения.



Пейзажный парк на берегу Охты Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Пейзажный парк на берегу Охты Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Реконструкция Парка Авиаторов в Московском районе назрела давно. В 2013 году некоммерческое партнерство «Культурно-развлекательный центр «Парк Авиаторов» брало в долгосрочную аренду более 85% территории так раз с целью развития. В 2019-2020 годах оно подготовило концепцию, по которой парк будет поделен на зоны активного отдыха, историческую, буфетную и детскую, но в итоге решило отказаться и от ее реализации, и от самого парка.

Президент НП Мустафаев Фарман Микаил Оглы рассказал «Фонтанке», что организация вышла из игры в феврале-марте. В КИО подтвердили, что арендатор в конце января 2021 года обратился с просьбой о расторжении договора аренды по соглашению сторон. «Нам не дали развиваться, поэтому мы отказались», - прокомментировал решение Мустафаев.

Теперь благоустройство парка лежит на Смольном. Нынешнее состояние территории ни раз ругали за аварийные качели и карусели, мусор, и, похоже, не зря.



Парк Авиаторов в Московском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Парк Авиаторов в Московском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Парк Авиаторов в Московском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В общественное пространство планируется превратить свалку на Дальневосточном проспекте, растянувшуюся от Коллонтай до Дыбенко, напротив ТРЦ «Лондон Молл». Проект благоустройства разрабатывает Администрация Невского района. Предварительно, здесь планируют обустроить пешеходную зону с качелями, арт-объектами, селфи-зоной и павильоны со стрит-фудом. Очертания благоустройства наметились и у «Молодежного Сквера» у дома 9 по проспекту Сизова в Приморском районе. Пока что здесь мусор и парковка.



Проект общественного пространства на Дальневосточном проспекте Фото: НЕВСКИМСВАЛКАМ.НЕТ Свалка на Дальневосточном проспекте Фото: НЕВСКИМСВАЛКАМ.НЕТ Проект общественного пространства «Молодежного Сквера» Фото: Приморский район Санкт-Петербурга «Молодежный Сквер» у дома 9 по проспекту Сизова Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» «Молодежный Сквер» у дома 9 по проспекту Сизова Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Комплексное благоустройство ждет три зеленых зоны в Петроградском районе: это продолжение набережной Карповки между Карповским и Барочным мостами, Вяземский сад около Математического института имени Эйлера и крохотный сквер около библиотеки имени Ленина. В соседнем Выборгском районе планируют облагородить Полюстровский сад площадью около 53 га, расположенный около ТЦ «Европолис».



Набережная реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Сквер на пересечении Большой Пушкарской и Воскова в Петроградском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Вяземский сад в Петроградском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Полюстровский сад в Выборгском районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Полюстровский сад в Выборгском районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пушкинский район в голосовании представит и без того вполне симпатичный Парк Дальняя Рогатка. Его хотят сделать еще краше, уравнять по стилистике с находящимся чуть дальше по Петербургскому шоссе «Экспофорумом», засеять вечнозелеными деревьями и растениями.



Парк Дальняя Рогатка Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Парк Дальняя Рогатка Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Парк Дальняя Рогатка Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Центральном районе собираются преобразить «Калужский сквер» в одноименном переулке. На территории провести ландшафтное озеленение, высадить цветы, установить освещение и художественно-декоративные элементы. Примерно такие же изменения ждут бульвар на улице Циолковского в Адмиралтейском районе и бульвар на 19-й линии Васильевского острова от Среднего до Малого проспекта, которые не помешало бы осовременить.



«Калужский сквер» в Центральном районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» «Калужский сквер» в Центральном районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» «Калужский сквер» в Центральном районе Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Бульвар на улице Циолковского Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Бульвар на улице Циолковского Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Бульвар на 19-й линии В.О. Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Бульвар на 19-й линии В.О. Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Бульвар на 19-й линии В.О. Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Далее по списку можно встретить лишь скверы, большая часть из которых - безымянные, но вполне возможно, что именно их обычные петербуржцы видят чаще, чем, например, Летний сад. Среди тех, кому повезло заполучить имя, в голосовании участвует Паровозный сквер в Зеленогорске. Его хотят превратить в общественное пространство с учетом требований к доступной среде для маломобильных жителей. Также в Федоровском сквере во Фрунзенском районе обещают заменить одинокие покосившиеся скамейки и суровые советские «тренажеры» на новое оборудование, создать зоны для отдыха, детских игр и спорта.



Паровозный сквер в Зеленогорске. Фото: Скриншот Яндекс карт Федоровский сквер во Фрунзенском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Федоровский сквер во Фрунзенском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Федоровский сквер во Фрунзенском районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Обустроить общественные пространства по той же схеме собираются вокруг безымянного водоема напротив жилищного агентства Красносельского района на проспекте Ветеранов, 131 и сквере, огибающем Петербургский реставрационно-художественный колледж на Маршала Жукова, 18.



Сквер на проспекте Ветеранов, 131 Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Сквер на Маршала Жукова, 18 Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Сквер на Маршала Жукова, 18 Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Помимо уже упомянутого Пейзажного парка, пожалуй, впечатление «дикорастущих» создают еще две локации. Сквер на Южной улице в Понтонном растянулся между детской площадкой у дома 7 до спортивного поля у дома 13. По сути, это небольшой лесок, в котором предстоит «вырубить» тропинки для прогулок, отдыха и занятий спортом.

Но по сравнению с ним совсем уж печально выглядит заброшенный сквер между домами 79 и 101-А по Санкт-Петербургскому шоссе в Петродворцовом районе. Он поделен на два участка, больший из которых соседствует с Восстановительным центром детской ортопедии и травматологии «Огонек» и рестораном, а меньший - окружен жилыми домами.



Сквер на Южной улице в Понтонном Заброшенный сквер между домами 79 и 101-А по Санкт-Петербургскому шоссе в Петродворцовом районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Заброшенный сквер между домами 79 и 101-А по Санкт-Петербургскому шоссе в Петродворцовом районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Заброшенный сквер между домами 79 и 101-А по Санкт-Петербургскому шоссе в Петродворцовом районе Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

