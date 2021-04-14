«Нам не дали развиваться». Арендатор вернул Смольному Парк Авиаторов

Арендатор большей части Парка Авиаторов в Петербурге отказался от нее и вернул городу. Об этом «Фонтанке» 14 апреля рассказал президент некоммерческого партнерства «Культурно-развлекательный центр «Парк Авиаторов» Мустафаев Фарман Микаил Оглы.



По его словам, партнерство вернуло парк городу около двух месяцев назад. «Нам не дали развиваться, поэтому мы отказались», — сказал Мустафаев. Изначально арендатор хотел установить там аттракционы, запустить в пруд рыбу, сделать лодочную станцию и другие преобразования.