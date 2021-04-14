«Нам не дали развиваться». Арендатор вернул Смольному Парк Авиаторов

Арендатор большей части Парка Авиаторов в Петербурге отказался от нее и вернул городу. Об этом «Фонтанке» 14 апреля рассказал президент некоммерческого партнерства «Культурно-развлекательный центр «Парк Авиаторов» Мустафаев Фарман Микаил Оглы.
По его словам, партнерство вернуло парк городу около двух месяцев назад. «Нам не дали развиваться, поэтому мы отказались», — сказал Мустафаев. Изначально арендатор хотел установить там аттракционы, запустить в пруд рыбу, сделать лодочную станцию и другие преобразования.
Организация арендовала парк на 49 лет в 2013 году с целью комплексного благоустройства, но инвестор так и не приступил к работам, хотя концепция развития была разработана. «Фонтанка» направила запрос в комитет имущественных отношений, который подтвердил, что арендатор в конце января обратился с просьбой о расторжении договора аренды по соглашению сторон.