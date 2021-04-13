Член Совета Федерации, зампред верхней палаты Федерального Собрания сенатор Константин Косачёв, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана о «принципиальном решении не признавать аннексию Крыма», заявил, что рассчитывает на добровольный отказ россиян от поездок в Турцию. Об этом Косачёв написал 13 апреля на своей странице в Facebook.

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов. Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к тёплому морю», — заявил сенатор Косачёв.

Фото: council.gov.ru Поделиться Поделиться







Тем временем суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Турции приблизился к рекордному. В Крыму же готовятся к росту турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией.

