Член Совета Федерации, зампред верхней палаты Федерального Собрания сенатор Константин Косачёв, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана о «принципиальном решении не признавать аннексию Крыма», заявил, что рассчитывает на добровольный отказ россиян от поездок в Турцию. Об этом Косачёв написал 13 апреля на своей странице в Facebook.
«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов. Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к тёплому морю», — заявил сенатор Косачёв.
Один из шести заместителей Валентины Матвиенко в конце заявления позволил себе риторический вопрос: «Или опять начнётся нытьё типа «вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули», и окажется, что насчёт гражданственности я всего лишь размечтался?».
Заявления турецкого лидера по поводу Крыма прозвучали в субботу, 10 апреля. Эрдоган в том числе поддержал так называемую «Крымскую платформу» — проект украинского руководства по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова. 9 апреля в СМИ появилась информация, что Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса. Тогда же бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал граждан РФ не отдыхать в Турции и использовать «огромные рекреационные возможности» родины.
Кремль ещё утром в понедельник не подтверждал планы прекращения авиасообщения с Турцией, а после введения запрета не связывал решение с визитом президента Украины в Анкару.
12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией, а также Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. Туристам, забронировавшим поездку до лета, рекомендовали поменять направление. По оценкам Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона человек уже купили путёвку из РФ в Турцию на следующие полтора месяца. Сумма туров составляет 32 млрд рублей.
Тем временем суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Турции приблизился к рекордному. В Крыму же готовятся к росту турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией.