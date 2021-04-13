«Нехорошо и неправильно этому радоваться». Крым ждет небывалого наплыва туристов из-за «закрытой» Турции

Министр курортов и туризма республики прокомментировал влияние введенных ограничений на полеты.
«Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым. <...> У нас есть ответственность — у туристического бизнеса и у всех крымчан — обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской Федерации», — цитирует 13 апреля заявление Вадима Волченко РИА Новости.
По его словам, курорты полуострова и юг России и до этого принимали больше российских туристов, чем Турция. При этом министр заверил, что «нехорошо и неправильно этому радоваться». Он выразил надежду, что ограничения в будущем будут сняты.
Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха.