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«Нехорошо и неправильно этому радоваться». Крым ждет небывалого наплыва туристов из-за «закрытой» Турции

Крым готовится к росту турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией

Министр курортов и туризма республики прокомментировал влияние введенных ограничений на полеты.

«Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым. <...> У нас есть ответственность — у туристического бизнеса и у всех крымчан — обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской Федерации», — цитирует 13 апреля заявление Вадима Волченко РИА Новости.

По его словам, курорты полуострова и юг России и до этого принимали больше российских туристов, чем Турция. При этом министр заверил, что «нехорошо и неправильно этому радоваться». Он выразил надежду, что ограничения в будущем будут сняты.

Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха.

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Комментарии (16)

Nationalverrater_2
Через Минск к туркам - ващще не проблема. Полюбасу дешевле и кайфовее выйдет, чем в этом совково-вонючем лягушатнике. Снова лучший кунак воткнул ятаган в хххх красносолнышку. Ничо, ещё ему кучу ярдов баксов патриоты подкинут из бюджета - снова будут целоваться взасос. Патаму што Султан Реджеп-Бей Америку не любит, вотъ, якши ,урус
dedmoroz_5e4d8827384c2
Роттенберг - молодец. В Россию инвестирует.
Агроном аэродрома
Г-ну ротенбергу, вложившимуся в гостиничную недвигу крiма нужно обязательно помочь! Ящетаю.
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