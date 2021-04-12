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РБК: Россия приостановит полёты в Турцию до 1 июня

Чартеры в Турцию приостановят до лета, сообщает РБК

Россия с 15 апреля приостанавливает авиаперелёты в Турцию из-за роста количества заболевших коронавирусом в этой стране. Ограничительная мера продлится до июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 12 апреля РБК.

Как уточняет издание, решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Речь идёт прежде всего о чартерных рейсах. Коснётся ли ограничение регулярных перевозок, пока неизвестно. Эвакуировать россиян, которые находятся сейчас на отдыхе, не планируется, их будут вывозить планово.

Ранее говорилось, что официально о решение будет объявлено сегодня.

По данным РИА Новости, в настоящее время в Турции находятся до 30 тысяч российских туристов. Эта страна «приютила» почти всех отдыхающих из России в 2020 году: во втором-четвёртом кварталах она получила 85% «российского» потока.

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Комментарии (10)

lamer
Ну вот, у кого-то лавстори обломилося.
Daster
А как же вакцинация, раз провакцианировался то уже ничего не страшно, или вакцина не помогает против турок?
Daster
Гнусы,
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