РБК: Россия приостановит полёты в Турцию до 1 июня

Россия с 15 апреля приостанавливает авиаперелёты в Турцию из-за роста количества заболевших коронавирусом в этой стране. Ограничительная мера продлится до июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 12 апреля РБК.



Как уточняет издание, решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Речь идёт прежде всего о чартерных рейсах. Коснётся ли ограничение регулярных перевозок, пока неизвестно. Эвакуировать россиян, которые находятся сейчас на отдыхе, не планируется, их будут вывозить планово.

