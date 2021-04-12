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СМИ: Россия уже сегодня может закрыть авиасообщение с Турцией

О закрытии полётов из России в Турцию может быть объявлено 12 апреля

СМИ сообщают о принятом решении касательно полетов по одному из самых популярных направлений у россиян.

«Россия закроет авиасообщение с Турцией», — сообщает 12 апреля «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники.

Собеседник радиостанции уточнил, то официально о решении будет объявлено уже сегодня.

При этом ТАСС также со ссылкой на неназванные источники указал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не принял решение о запрете полетов.

Еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал сервис на турецких курортах «небезопасным» в эпоху пандемии. Кремль переадресовал вопрос о турпоездках правительству РФ.

Россия восстановила авиасообщение с Турцией одной из первых. В коронавирусный 2020 год именно эта страна забрала почти всех выездных российских туристов. С начала пандемии в Турции выявили 3,85 миллиона заболевших COVID-19.

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Комментарии (6)

efela
Лукашенко в очередной раз заработает на санкциях. Удобно иметь такого соседа, как Россия, всегда чего-нибудь подкинет.
f0ntan
Закроют с Турцией, откроют с Египтом. Чтобы русские туристы в жаркий сезон не мучались
ppky0323
Открытия направления ждем после сообщения в Крым билеты закончились... Отработанный ход. Как развозили ковид в том году с русского юга никто уже не помнит.
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