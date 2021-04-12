СМИ: Россия уже сегодня может закрыть авиасообщение с Турцией

СМИ сообщают о принятом решении касательно полетов по одному из самых популярных направлений у россиян.
«Россия закроет авиасообщение с Турцией», — сообщает 12 апреля «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники.
Собеседник радиостанции уточнил, то официально о решении будет объявлено уже сегодня.
При этом ТАСС также со ссылкой на неназванные источники указал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не принял решение о запрете полетов.
Еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал сервис на турецких курортах «небезопасным» в эпоху пандемии. Кремль переадресовал вопрос о турпоездках правительству РФ.
Россия восстановила авиасообщение с Турцией одной из первых. В коронавирусный 2020 год именно эта страна забрала почти всех выездных российских туристов. С начала пандемии в Турции выявили 3,85 миллиона заболевших COVID-19.