СМИ: Россия уже сегодня может закрыть авиасообщение с Турцией

СМИ сообщают о принятом решении касательно полетов по одному из самых популярных направлений у россиян.



«Россия закроет авиасообщение с Турцией», — сообщает 12 апреля «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники.

Собеседник радиостанции уточнил, то официально о решении будет объявлено уже сегодня.

При этом ТАСС также со ссылкой на неназванные источники указал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не принял решение о запрете полетов.

Еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал сервис на турецких курортах «небезопасным» в эпоху пандемии. Кремль переадресовал вопрос о турпоездках правительству РФ.