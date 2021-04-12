Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не решил, закрывать ли дорогу в Турцию

Заседание оперштаба сегодня, 12 апреля, не состоится. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет», — сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства подчеркнул, что заседание оперативного штаба в понедельник не состоится.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал сервис на турецких курортах «небезопасным» в эпоху пандемии. Кремль переадресовал вопрос о турпоездках правительству РФ.