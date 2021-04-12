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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не решил, закрывать ли дорогу в Турцию

ТАСС: Решение о закрытии авиасообщения с Турцией еще не принято

Заседание оперштаба сегодня, 12 апреля, не состоится. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет», — сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства подчеркнул, что заседание оперативного штаба в понедельник не состоится.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Россия может закрыть авиасообщение с Турцией из-за коронавируса. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал сервис на турецких курортах «небезопасным» в эпоху пандемии. Кремль переадресовал вопрос о турпоездках правительству РФ.

Россия восстановила авиасообщение с Турцией одной из первых. В коронавирусный 2020 год именно эта страна забрала почти всех выездных российских туристов. С начала пандемии в Турции выявили 3,85 миллиона заболевших COVID-19.

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Комментарии (3)

hedgehog_
да какжи их закрывать. рашатуриста деньга приносят другу эрдогану. ну помрут несколько, например в автобусе, так еще много останется на следюущий раз.
ДЮрьевич
Эрдогану дали возможность подумать о его контактах с Зеленским
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