Кремль: Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины в Анкару

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что временное ограничение на полёты между РФ и Турцией не связано с политическими мотивами.

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — заявил замглавы администрации Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос о возможном влиянии на решение оперштаба поездки Владимира Зеленского в Анкару.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией, а также Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. Туристам, забронировавшим поездку до лета, рекомендовали поменять направление.