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Кремль: Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины в Анкару

Песков отрицает связь решения об отмене полётов в Турцию и поездки Зеленского в Анкару

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что временное ограничение на полёты между РФ и Турцией не связано с политическими мотивами.

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — заявил замглавы администрации Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос о возможном влиянии на решение оперштаба поездки Владимира Зеленского в Анкару.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией, а также Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. Туристам, забронировавшим поездку до лета, рекомендовали поменять направление.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона человек уже купили путёвку из РФ в Турцию на следующие полтора месяца. Сумма туров составляет 32 млрд рублей.

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Комментарии (7)

ssr
Да в турляндию и так не хотелось, а пока Крым не признают не ногой...
Trurl
Ну уж если сам Песков отрицает, значит есть взаимосвязь :)) Как друга Эрдогана не корми - он всё в лес (т.е. на Запад) смотрит...
Franklin_Delano_Roosevelt
гнилые отмазки прогнившей насквозь власти.... от них воняет даже со страниц электронных изданий....
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